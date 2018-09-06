В Ростовском зоопарке арктических белых медведей подсадили на арбузы

СЕГОДНЯ 15:01 2018-09-06T15:05:09+03:00

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- Где белые медведи, а где арбузы? - скажете вы. Ведь известно, что там, где обитают эти косолапые, любимая ягода конца лета-начала осени не растет. Их привычный рацион - горбуша, селедка, еще в меню могут быть овощи и фрукты. А вот в ростовском зоопарке мишки полюбили арбузы. Да так, что в день съедают по одной сочной ягоде, весом в семь килограммов.

- Конечно, белым медведям уплетать арбузы не свойственно, - рассказали «КП-ростов» в зоопарке Ростова-на-Дону. - Но наши мишки, как выяснилось, исключение из правил. Особенно это доставляет удовольствие шестилетней Комете. Вы бы видели, как она его ест!

Оказалось, что арбузы медведям подают не порезанными, а целиком. Комета подкатывает ягоду к себе, нажимает на нее мощной лапой так, что со стороны кажется будто делает ей искусственное дыхание, а после начинает лакомиться сладким десертом.

Перед трапезой медведица делает арбузу "искусственное дыхание". Фото: Ростовский зоопарк.

Чтобы как-то разнообразить меню своих любимцев зоологи придумали им специальное медвежье мороженное: в лед кладут фрукты, овощи или рыбку. Такое блюдо косолапым по душе не только по тому что вкусно, но и кушать интереснее .

И, если 14-летний Якут после кормежки любит прикорнуть в теньке, то его несостоявшаяся подружка (изначально в зоопарке мечтали, что медведица из Чехии придется по душе ростовскому парню, но звери не сошлись характерами и теперь живут в разных вольерах, - прим. автр.) любит поплескаться в огромном бассейне с льдинами в окружении игрушек.

- Обычных игрушек ей хватает на день, какое-то время их заменяли 19-литровый баклашки из под воды - рассказали в зоопарке. - А потом нашелся выход. Специально для Кометы был заказан большой желтый мяч из Европы, сделанный из специального пластика. Игра с ним вот уже несколько месяцев ее любимое времяпрепровождение.