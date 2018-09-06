Похудеть и почистить организм от шлаков: как правильно

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-06T15:19:04+03:00

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«Будь здоров!» - универсальное пожелание для любого из нас. Но ритм большого города настолько затягивает, что правильный образ жизни мы зачастую ведем только на словах. Дефицит спорта, сбалансированного питания, свежего воздуха - все это сказывается на внешности и состоянии внутренних органов. В организме накапливаются шлаки и токсины, поэтому важно время от времени делать профилактику, которая поможет сбросить лишний вес, привести в порядок кожу и оздоровиться.

Понимая, что современному человеку просто необходима помощь такого плана, в феврале 2018 года Дорожная клиническая больница, которая вот уже более 100 лет славится своей медициной, открыла новый Центр метаболических нарушений и медицинской реабилитации «Гармония РавноВЕСиЯ». Он расположен в экологически чистом районе города Батайска и приглашает всех желающих восстановить свое здоровье, очистить организм, вернуть бодрость духа и просто отдохнуть с пользой для себя.

Больница оснащена лучшим современным и высокотехнологичным оборудованием экспертного класса. Высококлассные специалисты - эндокринолог, диетолог, физиотерапевт, рефлексотерапевт, психолог - проведут полное обследование, чтобы составить индивидуальный план очищения и восстановления.

В новый центр обращается большое количество людей с избыточной массой тела. Процесс снижения веса не быстрый. Нельзя ждать мгновенного поразительного эффекта, ведь после быстрого похудения вес возвращается вновь, как правило, с еще большим плюсом килограммов. Похудение - это кропотливая работа врача и пациента, которая занимает не один месяц.

Сегодня специалистами центра разработано 16 оздоровительных детокс-программ по очищению печени, сосудов, суставов, восстановлению женского и мужского здоровья, помощи при аллергии, эндоэкологической реабилитации по Левину, а также программы лечебного голодания и снижения веса. Центр оснащен современной физиотерапевтической базой, пациенту предлагается большое количество процедур: водолечение, теплолечение, различные виды профессиональных массажей, лечебное обертывание, гидроколонотерапия.

Комплекс водолечения включает лечебные души (Шарко, шотландский, циркулярный). С помощью этой комплексной методики тонизируется подкожное кровоснабжение, раскрываются поры и стимулируется обмен веществ.

Еще одна благотворная методика - теплоароматерапия. Это прогревание в инфракрасной сауне или мини-сауне «Кедровая бочка», где организм очищается и тонизируется. Эффект усиливается вдыханием сибирских ароматических природных масел.

Излюбленное направление пациентов центра - лечебные массажи. Аппарат электронного лимфодренажа помогает избавиться от отеков, а пневмомассаж конечностей снимет застой венозной крови и придаст ощущение легкости шага. И, конечно, особое удовольствие и пользу можно получить от ручного лечебного массажа.

Для самых целеустремленных пациентов, готовых закалять свой организм и силу воли, проводятся индивидуальные занятия лечебной физкультуры в специально оборудованном зале с помощью опытного инструктора. Пациенты, перенесшие инсульт, в дополнение к основному курсу реабилитации проходят процедуры на установке «Вертикализатор с беговой дорожкой», где имеется возможность восстановить движения пораженных рук и ног.

В арсенале вспомогательных средств имеется также современная барокамера, которая помогает справиться с хронической патологией и повысить иммунитет. А кроме того, в центре успешно применяется плазмолифтинг - инновационная лечебно-омолаживающая инъекционная методика, предполагающая подкожное ведение обогащенной тромбоцитами плазмы собственной крови пациента. Процедура показана при проблемах с кожей после снижения веса (обвисание), возрастных изменениях, пигментации, растяжках, до и после лазерных манипуляций и пластических операций; дегенеративных изменениях связок и суставов, травмах и облысении.

Помимо лечебных возможностей, в центре «Гармония равновесия» привлекают пациентов условия повышенной комфортности. Двухместные палаты оснащены всем необходимым: удобной красивой мебелью, телевизором, холодильником, кондиционером. Современный текстиль делает очень уютным пребывание в этих стенах, так что можно почувствовать себя, как дома или в современном пансионате. Кстати, если вы задумываетесь об отдыхе в санатории для своих пожилых родителей, то это прекрасная альтернатива - вместо долгой утомительной поездки можно получить прекрасный отдых и лечение в санаторных условиях, не покидая родные края!

- У нас работают неравнодушные специалисты с большим опытом и любовью к своему делу, которые с вниманием и заботой отнесутся к вам и вашим проблемам, - говорит главный эндокринолог СКЖД, к.м.н., руководитель Центра метаболических нарушений и медицинской реабилитации «Гармония РавноВЕСиЯ» Лала Юрьевна Шабанова. - Программы имеют противопоказания и подбираются только индивидуально для каждого пациента на основе проведенных обследований. После диагностики врач прописывает схему лечения и оздоровления, а затем ежедневно следит за динамикой и состоянием вашего организма. Помните: очищение организма самостоятельно в домашних условиях может не только не помочь вашему здоровью, но и навредить. Не ждите понедельника или лучших времен, займитесь собой и своим здоровьем уже сегодня. Это в ваших интересах, а мы готовы помочь каждому!

Скриншот https://yandex.ru/maps/

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