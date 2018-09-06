Новый закон: жители Ростовской области будут получать региональные льготы вне зависимости от пенсионного возраста

СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-06T17:09:24+03:00

6 сентября депутаты донского парламента обсудили изменения в отдельные областные законы, которые стали актуальны в связи с пенсионной реформой. Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

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6 сентября депутаты донского парламента обсудили проект областного закона «О внесении изменений в отдельные областные законы». Он был оперативно подготовлен в связи с изменениями в федеральном пенсионном законодательстве и обращением президента Владимира Путина к гражданам России 29 августа. Напомним, глава государства подчеркнул, что необходимо смягчить для людей новые условия выхода на пенсию. Как одну из мер, он рекомендовал регионам сохранить социальные льготы для лиц предпенсионного возраста.

Это и легло в проект нового областного закона, который сейчас рассматривают депутаты Законодательного собрания РО. Его инициатором выступил губернатор Василий Голубев.

Итак, поясним. Изменения коснутся трех областных законов, касающихся мер социальной поддержки ветеранов труда и сельских специалистов. Законопроектом предлагается не привязывать предоставление региональных льгот ко времени назначения социальной пенсии, а установить жесткий возрастной порог: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Во-первых, меры соцподдержки ветеранам труда и ветеранам труда Ростовской области будут предоставляться по достижении возраста 55 и 60 лет, если назначение им пенсии не произошло раньше (по закону «О страховых пенсиях»). В таком случае льготы предоставляются с момента назначения пенсии.

В них входят:

- пользование поликлиниками, к которым ветераны были прикреплены в период работы;

- бесплатное медицинское обслуживание в государственных и муниципальных медицинских организациях;

- бесплатный проезд во внутригородском, межмуниципальном и внутриобластном автомобильном общественном транспорте (кроме такси), а также для ветеранов труда Ростовской области - 50%-я оплата проезда на водном транспорте, а для ветеранов труда - бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

- 50%-я компенсация оплаты жилых помещений и коммунальных услуг;

- 50%-я компенсация абонентской платы за телефон, радио и пользование коллективной телеантенной.

Во-вторых, льгота по бесплатному зубопротезированию будет предоставляться только по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, вне зависимости от возраста выхода на пенсию, даже если она назначена ранее указанного возраста.

Добавим, что ветеранам, которым назначается нестраховая пенсия, либо получающим ежемесячное пожизненное содержание, меры соцподдержки будут предоставляться также по достижении 55 лет и 60 лет. Ветераны военной службы, приравненные к ветеранам труда, также имеют право на предоставление вышеуказанных льгот в обозначенном возрасте.

В-третьих, сельские специалисты имеют право на предоставление 100%-й компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если они прожили в сельской местности 10 лет и не переехали в городской округ на постоянное место жительства. При соблюдении этих условий мера соцподдержки будет предоставлена гражданину по достижении им возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин либо ранее в случае назначения ему страховой пенсии.

Эта норма закона будет действовать для следующих категорий сельских специалистов:

- медработников, непосредственно занимающиеся медицинской или фармацевтической практикой в медицинских, образовательных и социальных учреждениях;

- педагогов, работающих в образовательных, медицинских, социальных учреждениях и учреждениях культуры, в том числе заведующих детскими садами;

- соцработников организаций соцобслуживания (им также предоставляется 50%-я компенсация стоимости санаторно-курортной путевки);

- руководителей и специалистов учреждений культуры и киномехаников, библиотекарей, в том числе работающих в образовательных учреждениях;

- специалистов ветеринарной службы.

Депутаты «Единой России» поддержали предложенные изменения в областные законы. Принимать их будет уже новый состав донского парламента, избранный 9 сентября.

- Наши сограждане предпенсионного возраста не должны волноваться по поводу изменения условий их льготного обеспечения. Мы сохраняем все существующие региональные льготы в нынешних возрастных рамках. Если сегодня эти льготы привязаны к получению пенсии, то с принятием нового закона граждане смогут пользоваться мерами социальной поддержки по достижении привычных всем 55 и 60 лет без оглядки на новый пенсионный возраст, - прокомментировал «КП» председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. - Всего, по нашим подсчетам, это коснется 300 тысяч жителей Дона. И примерно 5-10 тысяч из них - это люди, которые должны были выйти на пенсию в 2019 году.