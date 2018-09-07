В Ростовской области актеры исторических променад-спектаклей позвали молодежь на выборы в донской парламент

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-07T11:28:15+03:00

Зрителей погружают в летопись избирательного процесса на Дону во время необычного путешествия по южной столице и Таганрогу

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В Ростовской области придумали оригинальный способ привлечения молодежи на предстоящие в ближайшее воскресенье, 9 сентября, выборы в Законодательное собрание 6-го созыва.

Зрителям предлагается принять участие в путешествиях по, казалось бы, хорошо знакомым улицам городов — самого Ростова-на-Дону и Таганрога, в ходе которых они узнают малоизвестные факты об истории развития избирательного права на Дону — одной, кстати, из самых увлекательных в России, учитывая, например, выборы казачьих атаманов.

Все это происходит в формате променад-спектаклей, соединяющих в себе элементы театральной постановки, экскурсии и квеста: то есть зрители отправляются в прогулку по городу, надев наушники, и получают с помощью актеров потрясающую возможность взглянуть на него под совершенно другим углом, в иной исторической плоскости.

Прогулка по городу превращается в "спектакль на ногах". Фото: пресс-служба ИК РО.

- У нас уже есть опыт проведения подобных променадов, - рассказывает участница таких спектаклей Александра Кошина. - Так, например, мы уже делали в преддверии президентских выборов, и это тогда вызвало немалый интерес. А теперь — еще больше. Потому что процесс спектакля организован в стильном, современном и даже, можно сказать, модном формате, специально направленный на молодежь — это наша целевая аудитория, который поддерживает гражданскую активность участников, он рассказывает, почему важно делать в свой жизни выборы.

С одной стороны, и декорации, в качестве которых выступают улицы со зданиями, и реквизит — элементы окружающей реальности, и «массовка» — обычные прохожие, все это вроде бы давно привычно. Но вот только атмосфера, которая создается благодаря аудио-сопровождению в наушниках, - она отправляет на встречу с народными избранниками разных эпох, в процессе чего можно узнать о том, как проходили выборы в донском регионе на протяжении нескольких веков.

Остановки - возле памятников и исторических мест. Фото: пресс-служба ИК РО.

Впрочем, несмотря на некую спонтанность действия, зависящего от окружающей обстановки на улице в конкретный момент, спектакль все-таки проходит по заранее подготовленному сценарию. Зрители встречают костюмированных героев того времени, в которое их забрасывает театрализованное действо. А маршруты экскурсии пролегают по главным улицам — с остановками возле музеев, памятников и мест, где когда-то происходило большое количество исторических событий.

Ну а главная мысль, конечно, заключается в том, что правильно сделанный выбор может стать залогом будущего успеха и победы.