2018-09-07T11:39:22+03:00
Общество

«Надо похудеть»: «Мисс Россия» Татьяна Котова разочаровала поклонников фото в откровенном купальнике

На красавицу обрушился шквал негатива
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники советуют модели тщательнее следить за фигурой. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Поклонники советуют модели тщательнее следить за фигурой. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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Почти тридцать тысяч лайков всего за несколько часов набрало фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой. Сейчас красотка из Ростова-на-Дону активно строит свою певческую сольную карьеру, а в перерывах между концертами дразнит поклонников снимками, мимо которых просто нельзя пройти мимо.

На этот раз поводом для сотен комментариев стало фото на фоне бассейна в отеле Черногории. Красавица в сдельном купальнике демонстрирует свою пятую точку. Овации от поклонников себя долго ждать не заставили.

kottovakottova
Открыла для себя потрясающий отель и страну
30103 отметок «Нравится»182 комментариевInstagram

- Какая же Вы роскошная женщина! Целую Ваши ноги...

Другой написал: «Шикарная девушка! Как всегда лучшая!»

Некоторые признавались: «С такой милашкой даже шалаш лучше самого крутого отеля», «Бомбитааааа», «Горяча, котяра».

А другие и вовсе начали посвящать стихи: «Милая и нежная, дива безмятежная, самая клевая и неповторимая».

kottovakottova
Счастье не складывается из того что нас окружает
11697 отметок «Нравится»34 комментариевInstagram

Но были и такие, кто прямо писал - красавица их разочаровала.

- По мне прям перебор уже!!! - написала одна из подписчиц Котовой. - Раньше нравилась, но женственности все меньше!! Ножищи уже слишком....

- Надо похудеть, - согласна с ней другая.

С ними в полемику вступила еще одна подписчица: «Что тут скажешь все идеально, а пытаться что-то критиковать это как Родину предать».

kottovakottova
Любые посты к подобным фото - вызывают неоднозначные реакции моих подписчиков
29759 отметок «Нравится»236 комментариевInstagram

Но все же, хвалебных комментариев куда больше. Чего стоит один из них: «Татьяна, при виде вас голливудские красотки должны повеситься или утопиться в бассейне!»

К слову, сама Татьяна Котова спокойно относится к критике. После того, как певица опубликовала фото без трусиков на нее обрушился шквал негатива. Но она подметила, что злобные комментарии на ее страничке пишут, в основном, женщины, и резко ответила недоброжелателям.

kottovakottova
Знаю-знаю! Сейчас начнется: отписываюсь и ухожу читать Шекспира в оригинале
31121 отметок «Нравится»332 комментариевInstagram

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"Хватит писать про толстые ноги и вес": Татьяна Котова ответила поклонникам, раскритиковавшим ее фото без трусиков

Эротичные образы - в духе экс-солистки «ВИА-Гра», которая сейчас пытается строить собственную карьеру. Нередко красотка радует сексуальными клипами и фотосессиями своим поклонников - чего стоит шпагат у бассейна или пикантное фото в постели. Тогда Татьяна пожелала поклонникам нескучной ночи и найти личное счастье. На этом снимке сексапильная блондинка прикрыла наготу простыней.

А совсем недавно девушка разоткровенничалась в Инстаграм на тему: "Почему богатые мужчины преграждают ей путь на ТВ и сцену?" (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала, почему богатые мужчины преграждают ей путь на ТВ и сцену

- Конечно же, зачастую мне дается все не так легко, как может показаться со стороны, - разоткровенничалась артистка. - Ведь за все ошибки несу ответственность только я, все шишки летят только в меня. И порой так обидно, что столько путей на ТВ и радио у меня перекрыто мужчинами, которые не могут простить женщинам (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Самая оперативная информация - на радио "Комсомольская правда-Ростов" (89.8 FM)!

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