День города Таганрога 7-16 сентября 2018: программа мероприятий, когда гала-концерт и салют
День города Таганрога 7-16 сентября 2018: программа мероприятий, когда гала-концерт и салют. В эти дни на родине писателя Антона Павловича Чехова и актрисы Фаины Раневской запланировано множество интересных событий. Здесь отмечают 320-летнюю, годовщину со дня образования города. Гостей и, конечно, самих таганрожцев ждут народные гуляния - спортивные конкурсы, викторины, концерты и множество интересного. Дата - юбилейная, а потому отмечать будут больше недели. Так что изучайте, приезжайте и веселитесь от души.
КОНКРЕТНО
Что и когда пройдет в Таганроге в ближайшие дни
ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
с 12.00 до 18.00
Что: «Бери и читай» - акция (уличная библиотека)
Где: Театральный сквер.
с 13.00 до 18.00
Что: «300 + 20» - фестиваль на свежем воздухе, посвященный Дню рождения Таганрога и Дню рождения парка
Где: Парк имени 300-летия города Таганрога.
с 16.00 до 22.00
Что: «Разгуляй на Петровской»
Где: Народное гулянье на главной улице города ул. Петровская
с 16.00
Что: «Любимый город» - праздничная шоу-программа. Арт-бульвар (пленер, выставка художников)
Где: У здания молодежного Центра.
с 17.00
Что: «Любимые песни» - городская хоровая акция
Где: Сцена у здания Администрации города.
с 18.00–22.00
Что: Праздничный концерт
Где: Сцена у здания Администрации города.
с 17.00
Что: Праздничная концертная программа
Где: У здания ЦВР.
с 17.00
Что: Праздничная концертная программа
Где: У здания ТИУиЭ.
с 18.00
Что: «Легко, если вместе!» - праздничная концертная программа
Где: Площадь у Дворца молодежи.
с 18.00
Что: Праздничная концертная программа
Где: Площадка перед ГДК.
с 18.30
Что: «Мы сердцем с тобой, наш город родной!» - праздничный концерт
Где: Зеленый театр Парка КиО им. Горького.
Гулять будут больше недели.Фото: Сергей ТАРАСОВ
с 15.00 до 20.00
Что: АРТ-ЯРМАРКА (мастер-классы, выставки, выставки-продажи мастеров декоративно-прикладного творчества)
Где: Пушкинская набережная.
с 17.00 –18.00
Что: Показательные выступления судомоделистов и авиамоделистов
Где: Пушкинская набережная.
с 17.00
Что: Работа творческих площадок:
- молодежные музыкальные площадки,
- концертная программа Дома детского
творчества,
- «Сделано в Таганроге» - выставка таганрогских товаропроизводителей,
- «Студия красоты»
- «Мастеровые» - мастер классы по прикладному творчеству
- «Таганрог многонациональный»
Где: Пушкинская набережная.
с 17.00
Что: Водно-спортивный праздник
Где: Акватория Таганрогского залива (район Пушкинской набережной)
с 19.00
Что: Праздничный гала-концерт
Где: Главная сцена (Пушкинская набережная).
с 22.00
Что: Фейерверк
Где: Пушкинская набережная.
Здесь отмечают 320-летнюю, юбилейную годовщину со дня образования города. . Фото: ГОПАЛО Ольга.
СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
с 13.00, 16.00
Что: Игровые программы для детей
Где: Новый детский городок Парка КиО им. Горького.
с 18.00
Что: Праздничная программа для детей
Где: Танцевальная веранда Парка КиО им. Горького.
с 19.00
Что: Гала-концерт победителей фестиваля работающей молодежи «Юность»
Где: Зеленый театр Парк КиО им. Горького.
с 19.00 до 21.30
Что: Церемония закрытия Всероссийского инженерного фестиваля
Где: Октябрьская Площадь.
Воскресенье, 9 сентября
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
с 13.00, 16.00
Что: Игровые программы для детей
Где: Новый детский городок Парка КиО им. Горького
с 18.00
Что: «Родной город»-праздничный концерт (бардовские песни)
Где: Зеленый театр Парка КиО им. Горького.
В эти дни на родине Чехова и Раневской запланировано множество интересных событий.Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
с 10.00
Что: Посвящение в студенты
Где: Площадь у памятника Петру I.
СРЕДА, 12СЕНТЯБРЯ
с 8.00
Что: Благодарственный молебен в честь основания Таганрога
Где: Свято-Никольский храм.
с 9.30
Что: «188 ступеней к Олимпу» - традиционный легкоатлетический забег по Каменной лестнице
Где: Каменная лестница.
с 11.00
Что: Исторический диктант
Где: Таганрогский институт им. А.П. Чехова.
с 14.00
Что: «Петра творенье...» - историко-музыкальный вечер, посвященный 120-летию образования городского музея
Где: Музей «Градостроительства и быта Таганрога».
с 16.00
Что: Церемония возложения цветов к памятнику Петру I, посвященная 320-й годовщине основания Таганрога
Где: Площадь у памятника Петру I.
ЧЕТВЕРГ, 13 сентября
с 10.00
Что: «Делай, как я!» - утренняя зарядка с чемпионом
Где: Парк имени 300-летия города Таганрога.
Гостей города и, конечно, самих таганрожцев ждут народные гуляния.Фото: Дмитрий НОРОВ
СУББОТА, 15 сентября
с 11.00
Что: «Посвящаю, мой город тебе!» - выставка работ таганрогских художников. «Таганрог-город мастеров» - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества
Где: Центральная аллея Парка КиО им. Горького.
с 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Что: Игровые программы для детей.
Где: Новый детский городок Парка КиО им. Горького.
с 14.00
Что: «Молодежь-за Союзное государство» -XIII Международный фестиваль
Где: Зеленый театр Парка КиО им. Горького.
с 17.00
Что: Открытый чемпионат г. Таганрога по силовому многоборью
Где: Площадь у Дворца молодежи.
с 18.00
Что: Поэтический вечер -балет народного театра балета «Вдохновение» в рамках фестиваля «Волшебный мир балета»
Где: Зеленый театр Парка КиО им. Горького.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
с 11.00
Что: «Таганрог – территория спорта» - спортивный праздник
Где: Пушкинская набережная.