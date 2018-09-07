СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-07T13:08:42+03:00

Выясняем, какие праздничные мероприятия планируются в Таганроге в День города 7-16 сентября 2018. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Выясняем, какие праздничные мероприятия планируются в Таганроге в День города 7-16 сентября 2018

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День города Таганрога 7-16 сентября 2018: программа мероприятий, когда гала-концерт и салют. В эти дни на родине писателя Антона Павловича Чехова и актрисы Фаины Раневской запланировано множество интересных событий. Здесь отмечают 320-летнюю, годовщину со дня образования города. Гостей и, конечно, самих таганрожцев ждут народные гуляния - спортивные конкурсы, викторины, концерты и множество интересного. Дата - юбилейная, а потому отмечать будут больше недели. Так что изучайте, приезжайте и веселитесь от души.

КОНКРЕТНО

Что и когда пройдет в Таганроге в ближайшие дни

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ

с 12.00 до 18.00

Что: «Бери и читай» - акция (уличная библиотека)

Где: Театральный сквер.

с 13.00 до 18.00

Что: «300 + 20» - фестиваль на свежем воздухе, посвященный Дню рождения Таганрога и Дню рождения парка

Где: Парк имени 300-летия города Таганрога.

с 16.00 до 22.00

Что: «Разгуляй на Петровской»

Где: Народное гулянье на главной улице города ул. Петровская

с 16.00

Что: «Любимый город» - праздничная шоу-программа. Арт-бульвар (пленер, выставка художников)

Где: У здания молодежного Центра.

с 17.00

Что: «Любимые песни» - городская хоровая акция

Где: Сцена у здания Администрации города.

с 18.00–22.00

Что: Праздничный концерт

Где: Сцена у здания Администрации города.

с 17.00

Что: Праздничная концертная программа

Где: У здания ЦВР.

с 17.00

Что: Праздничная концертная программа

Где: У здания ТИУиЭ.

с 18.00

Что: «Легко, если вместе!» - праздничная концертная программа

Где: Площадь у Дворца молодежи.

с 18.00

Что: Праздничная концертная программа

Где: Площадка перед ГДК.

с 18.30

Что: «Мы сердцем с тобой, наш город родной!» - праздничный концерт

Где: Зеленый театр Парка КиО им. Горького.

Гулять будут больше недели.Фото: Сергей ТАРАСОВ

с 15.00 до 20.00

Что: АРТ-ЯРМАРКА (мастер-классы, выставки, выставки-продажи мастеров декоративно-прикладного творчества)

Где: Пушкинская набережная.

с 17.00 –18.00

Что: Показательные выступления судомоделистов и авиамоделистов

Где: Пушкинская набережная.

с 17.00

Что: Работа творческих площадок:

- молодежные музыкальные площадки,

- концертная программа Дома детского

творчества,

- «Сделано в Таганроге» - выставка таганрогских товаропроизводителей,

- «Студия красоты»

- «Мастеровые» - мастер классы по прикладному творчеству

- «Таганрог многонациональный»

Где: Пушкинская набережная.

с 17.00

Что: Водно-спортивный праздник

Где: Акватория Таганрогского залива (район Пушкинской набережной)

с 19.00

Что: Праздничный гала-концерт

Где: Главная сцена (Пушкинская набережная).

с 22.00

Что: Фейерверк

Где: Пушкинская набережная.

Здесь отмечают 320-летнюю, юбилейную годовщину со дня образования города. . Фото: ГОПАЛО Ольга.

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ

с 13.00, 16.00

Что: Игровые программы для детей

Где: Новый детский городок Парка КиО им. Горького.

с 18.00

Что: Праздничная программа для детей

Где: Танцевальная веранда Парка КиО им. Горького.

с 19.00

Что: Гала-концерт победителей фестиваля работающей молодежи «Юность»

Где: Зеленый театр Парк КиО им. Горького.

с 19.00 до 21.30

Что: Церемония закрытия Всероссийского инженерного фестиваля

Где: Октябрьская Площадь.

Воскресенье, 9 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ

с 13.00, 16.00

Что: Игровые программы для детей

Где: Новый детский городок Парка КиО им. Горького

с 18.00

Что: «Родной город»-праздничный концерт (бардовские песни)

Где: Зеленый театр Парка КиО им. Горького.

В эти дни на родине Чехова и Раневской запланировано множество интересных событий.Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

с 10.00

Что: Посвящение в студенты

Где: Площадь у памятника Петру I.

СРЕДА, 12СЕНТЯБРЯ

с 8.00

Что: Благодарственный молебен в честь основания Таганрога

Где: Свято-Никольский храм.

с 9.30

Что: «188 ступеней к Олимпу» - традиционный легкоатлетический забег по Каменной лестнице

Где: Каменная лестница.

с 11.00

Что: Исторический диктант

Где: Таганрогский институт им. А.П. Чехова.

с 14.00

Что: «Петра творенье...» - историко-музыкальный вечер, посвященный 120-летию образования городского музея

Где: Музей «Градостроительства и быта Таганрога».

с 16.00

Что: Церемония возложения цветов к памятнику Петру I, посвященная 320-й годовщине основания Таганрога

Где: Площадь у памятника Петру I.

ЧЕТВЕРГ, 13 сентября

с 10.00

Что: «Делай, как я!» - утренняя зарядка с чемпионом

Где: Парк имени 300-летия города Таганрога.

Гостей города и, конечно, самих таганрожцев ждут народные гуляния.Фото: Дмитрий НОРОВ

СУББОТА, 15 сентября

с 11.00

Что: «Посвящаю, мой город тебе!» - выставка работ таганрогских художников. «Таганрог-город мастеров» - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества

Где: Центральная аллея Парка КиО им. Горького.

с 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Что: Игровые программы для детей.

Где: Новый детский городок Парка КиО им. Горького.

с 14.00

Что: «Молодежь-за Союзное государство» -XIII Международный фестиваль

Где: Зеленый театр Парка КиО им. Горького.

с 17.00

Что: Открытый чемпионат г. Таганрога по силовому многоборью

Где: Площадь у Дворца молодежи.

с 18.00

Что: Поэтический вечер -балет народного театра балета «Вдохновение» в рамках фестиваля «Волшебный мир балета»

Где: Зеленый театр Парка КиО им. Горького.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

с 11.00

Что: «Таганрог – территория спорта» - спортивный праздник

Где: Пушкинская набережная.