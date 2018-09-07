2018-09-07T17:06:22+03:00
Спорт

Милота дня: Валерий Карпин выложил совместное фото с новорожденной дочкой Дашей

Instagram главного тренера ФК "Ростов" разрывается от поздравлений и теплых слов
Виктор ГОВОРОВ
Поделиться:
Валерий Карпин с дочерью Дарьей. Фото: InstagramВалерий Карпин с дочерью Дарьей. Фото: InstagramФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин использует паузу в чемпионате России, вызванную матчами сборных команд, проводя время в кругу семьи. Сегодня, 7 сентября, он выложил в своем Instagram трогательный пост, посвященной новорожденной дочери Дарье:

- Дневной сон нам в помощь, - подписал он снимок, сопроводив ироничным хэштегом #немолодойпапа.

Подписчики наперебой принялись писать тренеру теплые слова, желать здоровья жене и дочке. Сам Валерий Георгиевич признался, что не высыпается и не только любит спать с дочуркой, но и купает и меняет ей памперсы: "Только молоко пока не пришло", - пошутил Карпин.

49-летний экс-наставник московского "Спартака" стал отцом в третий раз 4 сентября. Супруга тренера - певица Дарья Гордеева - подарила ему красавицу-дочь. Судя по геотегу, роды проходили в эстонском уезде Ида-Вирумаа - живописном и тишайшем месте на границе с Россией. Кстати, сам Карпин родился в Эстонии, городе Нарва, и имеет гражданство этой страны.

Следующий матч ФК "Ростов" под руководством Валерия Карпина проведет 17 сентября в Екатеринбурге против местного "Урала". После шести туров "желто-синие" занимают третье место в чемпионате России.

vgkarpinvgkarpin
Валерий Карпин стал многодетным отцом
27418 отметок «Нравится»1287 комментариевInstagram

Еще больше материалов по теме: «Спорт: звезды»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Бухгалтер ростовской аптеки принялась продавать лекарства без рецепта
В Ростове-на-Дону мужчина нашел сим-картку на улице и снял деньги с банковского счета
Донские застройщики открыли первые специальные счета в банке «Открытие»
В Волгодонске у подростка на улице грабитель отобрал мобильник
В Таганроге из заброшенного кафе стащили дорогостоящий холодильник
В городе Шахты вор на глазах изумленного хозяина залез в дом и отобрал мобильник
В Александровке Ростова-на-Дону почти на сутки отключат холодную воду
В Ростовской области 25-летнего мужчину пырнули ножом на улице
Родственники опознали тело 23-летней студентки, убитой в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на три месяца перекроют движение по одной стороне улицы Нансена
В полиции Ростова-на-Дону предупредили о трех популярных способах мошенничества
В Ростовской области бизнесмена оштрафовали на 20 тысяч рублей за продажу контрафакта
Погода на выходные 8-9 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают сильные дождь и ветер
В Ростове-на-Дону на два года осудили женщину, которая обещала за 70 тысяч рублей устроить на завод
Крупный ландшафтный пожар под Ростовом-на-Дону тушили 19 часов
В Ростове-на-Дону коллекторов оштрафовали на 20 тысяч рублей за неправильные смски
Болельщик ФК "Ростов" покорил Эльбрус, чтобы поднять дух команды
Венера и Аполлон: в Ростовской области назвали самые популярные и редкие имена для детей
«Ростелеком» приглашает на турнир по World of Tanks в Ростове-на-Дону
У жителя Ростовской области нашли крупные запасы марихуаны
Штормовое предупреждение в Ростове-на-Дону: на Мечникова дерево рухнуло на три иномарки
В Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют сильный ветер
Компании «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем, которого хватит на всё
Фейерверк мог стать причиной крупного пожара в Левенцовке Ростова-на-Дону
"Какой ужас": Актер из Таганрога Павел Деревянко поделился с поклонниками кровавыми снимками