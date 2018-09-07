Милота дня: Валерий Карпин выложил совместное фото с новорожденной дочкой Дашей

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-07T17:06:22+03:00

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Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин использует паузу в чемпионате России, вызванную матчами сборных команд, проводя время в кругу семьи. Сегодня, 7 сентября, он выложил в своем Instagram трогательный пост, посвященной новорожденной дочери Дарье:

- Дневной сон нам в помощь, - подписал он снимок, сопроводив ироничным хэштегом #немолодойпапа.

Подписчики наперебой принялись писать тренеру теплые слова, желать здоровья жене и дочке. Сам Валерий Георгиевич признался, что не высыпается и не только любит спать с дочуркой, но и купает и меняет ей памперсы: "Только молоко пока не пришло", - пошутил Карпин.

49-летний экс-наставник московского "Спартака" стал отцом в третий раз 4 сентября. Супруга тренера - певица Дарья Гордеева - подарила ему красавицу-дочь. Судя по геотегу, роды проходили в эстонском уезде Ида-Вирумаа - живописном и тишайшем месте на границе с Россией. Кстати, сам Карпин родился в Эстонии, городе Нарва, и имеет гражданство этой страны.

Следующий матч ФК "Ростов" под руководством Валерия Карпина проведет 17 сентября в Екатеринбурге против местного "Урала". После шести туров "желто-синие" занимают третье место в чемпионате России.