В Ростовской области должник отсудил у коллекторов 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:09 2018-09-10T16:10:23+03:00

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В Ростове-на-Дону должник пожаловался на коллекторов и отсудил у них двадцать тысяч рублей за то, что те своими звонками и смс нарушали его покой. Такой беспрецедентный случай на днях произошел в донской столице. В Управлении федеральной службы судебных приставов по Ростовской области рассказали: жалобщик пришел к ним не просто с заявлением, но и с детализацией звонков и смс. В ней черным по белому было пропечатано - сотрудники микрофинансовой организации звонили не только в дневное время, а еще и гораздо чаще, чем это прописано в законе.

- В Федеральном законе РФ № 230 «О защите прав законных интересов физических лиц по возврату долгов» четко обозначены права и обязанности работников коллекторских служб, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» рассказала Ольга Михайлова, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации потребителей «Финпотребсоюз». - В документе говорится, что они могут приходить не чаще, чем раз в неделю, звонить раз в сутки, а присылать смс-сообщения не чаще, чем два раза в день. При этом время, в которое могут оповещать должника, также закреплено документально. В будние дни это можно делать с 08:00 до 22:00, а в выходные - с 09:00 до 20:00. Все что раньше, позднее, чаще - повод для обращения в правоохранительные органы.

К слову, за такие нарушения сотрудников микрофинансовые организации могут не только оштрафовать, но еще и отобрать у них лицензию.

Кроме того, содержание текстовых сообщений не должно быть в произвольной форме и это тоже прописано в законе. Однако в смсках ростовчанину-жалобщику коллекторы не удосужились прописать название организации и оставить контактный телефон для связи. В итоге, как результат, приставы возбудили в отношении микрофинансовой организации сразу несколько административных дел, после чего суд и вынес решение о штрафе.

Кстати, в законе прописаны и категории граждан, к которым коллекторы не имеют право обращаться. Это дети, инвалиды I группы, недееспособные люди, пациенты медучреждений и банкроты, которые таковыми признаны судом. А еще работниками контор по выбиванию долгов не имеют права работать люди с судимостью, отбывающие условный срок и иностранные граждане: последние обязательно должны говорить на русском языке.

КСТАТИ

Как чаще всего коллекторы пугают ростовчан?

- Зачастую это методы морального давления, когда звонят родственникам, руководителю и угрожают: если он не поможет отдать долг своему сотруднику, то придут к нему, - рассказала Ольга Ивановна. - Это, разумеется, незаконно. Бывает, что расписывают забор словами «Здесь живет должник». И это самое скромное выражение. Бывало, и в школу звонили, и учителям грозили, и детям, и бабушкам - кого дома застанут... (подробности)

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