2018-09-10T16:53:51+03:00
Досуг

Кукольники открывают сезон

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Фото: Ростовский театр кукол.Фото: Ростовский театр кукол.
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15 сентября в Ростове-на-Дону будет широко праздноваться День города. К этому дню приурочено открытие 84-го театрального сезона Ростовского государственного театра кукол имени В.С. Былкова. Будет показан спектакль «Кошкин дом» по пьесе Самуила Маршака.

А до спектакля перед зданием театра пройдет праздник для малышей и их родителей. Веселую анимационную программу покажут артисты театра кукол.

Сейчас активно готовятся новые постановки. 13 октября зрителей ждет премьера спектакля «Маугли» по Редьярду Киплингу, в ноябре - «Жеребенок» по Михаилу Шолохову. А в конце декабря зрители увидят новогоднее шоу по мотивам сказки «Аленький цветочек».

- Впереди премьеры, интересные работы художников, актеров, режиссеров. Театр находится в развитии, в поиске новых форм и нового содержания, сохраняет и приумножает традиции мирового театра кукол, - говорит художественный руководитель театра Андрей Крат.

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