2018-09-10T17:02:56+03:00
Авто

Новая LADA Granta приехала в Ростов-на-Дону!

Автомобили уже ждут своих будущих владельцев в автосалоне «LADA Темп Авто»
Иван БОГОЛЮБОВ
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Фото предоставлено: «LADA Темп Авто»Фото предоставлено: «LADA Темп Авто»
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1 сентября в автосалоне «LADA Темп Авто» в Аксае стартовали продажи новой LADA Granta. Первые автомобили этой модели, уже полюбившейся тысячам водителей, были представлены официальным дилером в парке Революции в Ростове-на-Дону. Они сразу же вызвали ажиотаж. Гости праздника увлеченно осматривали машины, записывались на тест-драйв, участвовали в конкурсах и розыгрышах, получали подарки и замечательное настроение.

Фото предоставлено: «LADA Темп Авто»

Фото предоставлено: «LADA Темп Авто»

- Автомобиль, отличающийся современным стилем и улучшенным уровнем комфорта и безопасности, был и остается одной из самых доступных моделей на российском рынке. Неслучайно основной идеей рекламной кампании LADA Granta стал слоган «Держит слово», - рассказали сотрудники автосалона.

Фото предоставлено: «LADA Темп Авто»

Фото предоставлено: «LADA Темп Авто»

Новое семейство LADA Granta предлагает автомобилистам четыре типа кузова: седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. Линейка этой модели выделяется абсолютно новой передней частью кузова, отражающей принадлежность к автомобилям LADA нового поколения, - передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а «икс-графика» визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов. В общей сложности для новой LADA Granta создано 56 вариантов, различающихся типом кузова, силовым агрегатом и перечнем опций.

Фото предоставлено: «LADA Темп Авто»

Фото предоставлено: «LADA Темп Авто»

В LADA Granta реализован один из главных принципов LADA - лучшее качество и оснащение по доступной цене.

Добавим, что уже в базовую комплектацию Standard входит подушка безопасности водителя, крепления для детских кресел ISOFIX, система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», АБС с усилителем экстренного торможения, складное заднее сиденье, легкая тонировка стекол и аудиоподготовка. Стоит отметить, что LADA Granta является одним из самых доступных автомобилей с автоматизированной трансмиссией.

Фото предоставлено: «LADA Темп Авто»

Фото предоставлено: «LADA Темп Авто»

В автосалоне «LADA Темп Авто» всегда рады Вам и ждут на тест-драйв по адресу:

г. Аксай, ул. Западная, 37.

Телефон: +7(863)268-88-88.

www.tempauto.lada.ru

Ссылка на полный фотоотчет - https://vk.com/album-111603966_226701020

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