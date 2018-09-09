Сударь, извольте оплатить штраф: из центра Ростова-на-Дону эвакуировали карету
Необычное фото выложила в социальную сеть жительница Ростова-на-Дону. Якобы в ночь на 9 сентября в центре города эвакуатор забрал с пересечения улицы Пушкинской и переулка Семашко бричку. Повозка была без коней, поэтому затаскивать ее на автомобиль техслужбы пришлось мужчине.
- Эвакуаторы уже до карет добрались, - подписали фото в городском паблике, намекая на то, что в последние дни в центре слишком уж активно идет эвакуация автомобилей.
В коментариях жители города не дали себя обмануть. Люди не поверили в то, что бричка нарушила правила парковки. Скорее всего, ее хозяин, покатавшись на старинном транспорте, отвез его обратно в место хранения. А машина для перевозки нужна была для того, чтобы не разбить раритет о ростовские дороги.
"Эвакуация" произошла на улице Пушкинской. Фото: Анна Тарабанова, группа ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".
Тем не менее, фотографии спровоцировали целый поток шуток от жителей Ростова.
- Граф изволили верхом прогуляться, - сочиняют пользователи соцсети.
- Когда лошадь заказала услугу "Трезвый водитель".
- Сударь, вы изволили поставить свою карету в непредназначенном для этого месте. Извольте штраф оплатить.
- А Пушкин там был?
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ
Понесло так понесло!
Комичное ДТП произошло в один из солнечных осенних деньков. Только представьте: легковушка неторопливо подъезжает к перекрестку и останавливается на светофоре, чтобы дождаться зеленого сигнала и повернуть налево. Вдруг на огромной скорости из-за поворота на автомобиль несется лошадь с повозкой! За доли секунды водитель, конечно, ничего сообразить не успел. Да и лошадь менять траекторию движения не собиралась. В результате наскочила на лобовое стекло - повозка развалилась, и двое ее пассажиров выпали на асфальт. Водитель машины, понятно, в шоке. (подробности)