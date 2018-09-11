Таксист - это не просто профессия, это призвание

СЕГОДНЯ 14:20 2018-09-11T14:23:07+03:00

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Нам часто не хватает времени, чтобы заняться делами, которые по-настоящему приносят удовольствие. Зачастую работа по расписанию - от гудка до гудка - отнимает драгоценные минуты и часы, которые хотелось бы потратить на семью, книги, прогулки или любимое хобби. Но есть люди, которые сумели спланировать свой день так, что времени хватает и на работу, и на семью, и на увлечения. Мы расскажем истории трех людей, жизнь которых изменила работа в службе такси.

Василий Булатов. Фото: предоставлено «Яндекс.Такси»

Василий Булатов: «Такси - моя судьба во всех смыслах»

- После школы я пошел в строительную отрасль. Слышал, что там хорошо платят, есть перспективы. Мне, молодому, очень хотелось поскорее встать на ноги, обеспечивать себя и помогать семье. Но, поработав немного отделочником, понял - не мое. Заскучал: что ни день, все повторяется - работа монотонная, некомфортная, перспектив особых я так и не увидел. А для хорошей зарплаты нужно работать по 12 часов в сутки. И ведь никто не спросит, как я себя чувствую, не устал ли я.

Решил сменить сферу деятельности, когда у меня появилась «ГАЗель». Вместе с другом мы занялись грузовыми перевозками. Это было уже ближе к тому, что мне хотелось. И вот пару лет назад мы сидели и разговаривали о делах, работе. Не помню, кто из нас первый сказал: «А давай попробуем подключиться к партнеру Яндекс.Такси». Сказали - сделали.

Сейчас мне 26 лет. Я доволен тем, что я работаю в службе такси на своей «Приоре». Я сам себе устанавливаю графики. И денег хватает на семью. Чувствую себя мужчиной-кормильцем, который приносит в дом мамонта. Когда вижу, что у меня хороший день, от этого даже азарт просыпается, работается в удовольствие.

Каждый день приносит мне новые впечатления. Накануне, например, вез пассажира, которому очень хотелось кому-то рассказать о проблемах на работе. Понимаю, что человеку выговориться надо, может, у него состояние на грани. Таксисты - это своего рода психологи, которым пассажиры свои сокровенные мысли доверяют. Вот и этот парень, пока ехали, выговорился, и у него настроение улучшилось. Рад за него.

Такси дало мне не только веру в себя и хороший заработок. Благодаря работе я нашел свое личное счастье. Год назад принял заказ от девушки. Пока вез ее домой, разговорились, и с тех пор мы вместе. Так что такси - это моя судьба во всех отношениях.

Дмитрий Ганчев. Фото: предоставлено «Яндекс.Такси»

Дмитрий Ганчев: «Приятно слышать, когда пассажир желает удачи»

- По специальности я монтажник промышленного оборудования. Разочаровался в профессии еще в процессе учебы. Так что, когда пришло время получать «корочки», я уже подыскивал себе другое занятие. Молодым сложно сходу устроиться на хорошую работу. Я физической работы не боюсь, но мне тогда хотелось, чтобы моя заработная плата соответствовала затратам моих сил.

Несколько лет я трудился автослесарем. И вроде все устраивало, но хотелось еще подработать в свободное время. И чтобы подработка была связана с техникой. Решил попробовать себя в частном извозе: что я, не справлюсь, что ли?! Выбрал партнера Яндекс.Такси и… За несколько лет ни разу не разочаровался. Понял, что это - то самое, чем я хотел заниматься с самого начала.

Меня устраивает полная свобода действий, я сам себе хозяин. Работаю, сколько хочу и когда хочу. Есть время, чтобы уделять внимание любимой жене. Миллионов не зарабатываю, но могу себе позволить не экономить, мы с женой регулярно ездим на отдых. Так что работал, работаю и буду работать впредь.

Я человек оптимистичный, поэтому стараюсь во всем видеть хорошее. Периодически бывают сложности на работе, как и везде. Но я себе поставил рамки, которые стараюсь соблюдать: быть вежливым, пунктуальным, аккуратным на дороге, чтобы не было никаких нарушений. Знаете, что самое приятное? Когда привозишь пассажира на место, он рассчитывается и с улыбкой говорит: «Удачного Вам дня!»

Татьяна Владимировна Асташкина. Фото: предоставлено «Яндекс.Такси»

Татьяна Асташкина: «Главное в работе - настрой. Его всегда чувствуют. Поэтому работать надо с душой и любовью»

- Мне очень важно передать положительный настрой за пределы автомобиля. Своим пассажирам я говорю, что они сели в машину счастья и любви, - такая у меня царит атмосфера. Люди расслабляются, разговаривают, делятся проблемами. А я даю им советы. С некоторыми мы потом встречаемся снова, причем совершенно случайно. Они заказывают такси, узнают меня, радуются. И рассказывают, что мои советы им действительно помогли.

Мы часто не слушаем друзей и родителей. А кому-то, например, руководителям, окружающие вообще боятся советовать - только соглашаются с ними во всем. Такие люди живут в своем собственном мире и не могут из него вырваться, потому не видят себя со стороны. А чужой человек, например, водитель такси, видит. И может посоветовать что-нибудь дельное.

С некоторыми клиентами мы потом дружим, общаемся. Сейчас есть человек семь-восемь, с которыми мы постоянно видимся и даже встречаем вместе Новый год.

В последнее время пассажиры изменились - они хотят ехать не быстро, а спокойно. Хотелось бы, чтобы поменялось и их отношение к водителям. Ведь вы доверяете нам перевезти ребенка, супруга, бабушку, дедушку. У нас задача - как у пилотов. Но с пилотом вы не спорите, когда он просит пристегнуть ремень.

Когда нужно везти ребенка, я всегда спрашиваю свидетельство о рождении, чтобы узнать его возраст. Некоторые пытаются обмануть, говорят, что их дети уже большие и могут ехать без детского кресла. И обижаются, когда я отказываюсь их везти. Но ведь, наоборот, нужно ценить, что водитель серьезно относится к своей работе, вашей жизни и жизни ваших детей.

Когда кто-то нарушает, оправдывается тем, в какой стране мы живем. Говорит: «А вот за границей...» Но, вот скажите, кто мешает нам жить так же, как за границей? Начните с себя. Соблюдайте правила, делайте мир вокруг лучше. Потом подключите мужа, ребенка. Затем друзей. Вот уже человек 15. Ведь если есть что-то хорошее, почему бы не внедрить это у себя?

Помогать другим тоже важно. Например, я как-то ехала одна. Ночь, зима, мороз. Вдруг - три огромных силуэта на дороге. Я остановилась, приоткрыла окно - а там мужчины, один другого больше. Просят подвезти. С одной стороны - страшно. А с другой - замерзнут же. В итоге я их усадила, повезла. Оказалось, замечательные люди, у которых сломалась машина. Но даже они были в шоке и не понимали, почему я их пустила в машину. Ну, а как? Кто бы их троих подвез ночью? Кроме женщины - никто.

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