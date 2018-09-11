Внучка Печерского об "Оскаре" за "Собибор": "Для меня это будет вишенкой на торте, но не более"

СЕГОДНЯ 14:28 2018-09-11T14:38:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Фильм "Собибор" Константина Хабенского, рассказывающий о бессмертном подвиге ростовчанина Александра Печерского в годы Великой Отечественной войны, выдвинут на премию "Оскар". Картина поборется с другими работами в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". "Комсомолка" дозвонилась до внучки героя, которому посвящен фильм, Натальи Ладыченко и спросила, как она восприняла эту новость.

- Удивилась, обрадовалась. И мама тоже. Дай бог, чтобы фильм пропустили и отметили. "Оскар" - это так далеко и так невероятно, - прокомментировала Наталья. - Я думала, что картина будет участвовать в каких-то фестивалях, но чтобы сразу "Оскар"... Это очень неожиданно и, безусловно, приятно. Хотелось бы, чтобы фильм выиграл. Будем держать кулачки. Но, на самом деле, для меня мой дед, его подвиг и спасенные люди - это исторический факт, которым я горжусь. Если картина получит "Оскар", для меня это будет "вишенкой на торте", но не более того. Для меня то, что фильм сняли, - уже событие. Еще десять лет назад я об этом даже подумать не могла.

Дочь Печерского Элеонора Гриневич с Константином Хабенским после просмотра картины в Ростове.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Добавим, что церемония вручения премии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года в голливудском театре "Долби". Номинанты будут объявлены за месяц до вручения.

Фильм "Собибор" посвящен единственному успешному восстанию узников нацистского лагеря в Польше в 1943 году. Главную роль советского офицера Александра Печерского в этой картине исполнил Константин Хабенский, который выступил и режиссером картины. Напомним, что при после побега Печерский воевал в партизанском отряде, потом в штурмовом батальоне, был тяжело ранен. Но при жизни он так и не получил никаких наград за восстание в Собиборе. Герой скончался 19 января 1990 года, похоронен на Северном кладбище Ростова-на-Дону. В 2015 году его именем была названа одна из улиц южной столицы. В январе 2016 года Указом Президента России Александр Печерский был посмертно награжден Орденом Мужества.

Перед премьерой в Ростове-на-Дону Константин Хабенский вместе в внучкой Печерского Натальей Ладыченко принял участие в открытии бюста герою.Фото: Александр СТЕПАНОВ

КАК ЭТО БЫЛО

После премьеры фильма «Собибор» дочь главного героя со слезами на глазах обняла Константина Хабенского

- Я не говорю об историчной документальности образа главного героя — речь идет о чувственном содержании, это образ собирательный, образ советского солдата, - отметил в беседе с корреспондентом «КП» Константин Хабенский. - А удалось это мне или нет — это должен ответить зритель. Я же сделал максимум из того, что знаю, понимаю и чувствую, в том числе, в новой для меня профессии режиссера. И я не берусь говорить, что этот фильм станет некоей прививкой от неонацизма: мне кажется, он пойдет на пользу тем людям, которые умеют чувствовать — это и есть наш зритель, который умеет сопереживать, не боится проявления своих эмоций. Может, на кого-то он, действительно, повлияет, заставит о чем-то задуматься. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фильм Константина Хабенского должен стать новой прививкой от нацизма фальсификаторам истории

Единственное успешное восстание узников нацистского лагеря смерти случилось в 1943-м году в Польше. Возглавил его советский офицер Александр Печерский. Про подвиг тех, кому гитлеровцы заготовили страшную смерть, актер и режиссер Константин Хабенский снял фильм «Собибор». Назвал его в память о концлагере, в котором нацисты уничтожили 170 тысяч человек. (подробности)