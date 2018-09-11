Игры со здоровьем опасны для жизни!

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-11T16:21:21+03:00

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Здоровье - основной показатель качества жизни, и с этим не поспоришь. Во всем мире долголетие считается общепризнанным мерилом высокого уровня медицины. Многие европейские страны могут похвастать развитой культурой пациентов, которые внимательно относятся к своему самочувствию, вовремя бьют тревогу и доверяются профессионализму врача вместо того, чтобы заниматься самолечением. Это - эталон грамотного подхода к своему здоровью.

Однако о таком поведении наших соотечественников зачастую можно только мечтать. Популярная модель в случае возникновения каких-либо проблем со здоровьем далека от идеала. Наверное, многим знакомы такие симптомы, как повышенная утомляемость, частые головные боли, снижение работоспособности, перепады настроения, раздражительность, постоянная сонливость и прочие неприятности со здоровьем. Казалось бы, сущие «мелочи», но таким образом организм подает сигналы, к которым обязательно нужно прислушаться.

Играем в доктора: ошибки и их последствия

Что же делает среднестатистический ростовчанин, если с ним приключается все это? В лучшем случае просто махнет рукой, спишет все на тяжелую жизнь и продолжит терпеть дальше. Таких пациентов с неопределенными жалобами на здоровье - тысячи. Многие из них даже не подозревают о том, что пресловутая «хроническая усталость» может быть предпосылкой серьезных заболеваний. А даже если и догадываются, то предпочитают самостоятельно ставить себе диагноз и лечиться народными методами.

Не секрет, что проще набрать в поисковике в строке запроса «головная боль: лечение», чем посетить по этому поводу опытного терапевта, невролога и пройти необходимые исследования. Соблазн найти спасительные советы в интернете очень велик, ведь это быстро и бесплатно. Начитавшись всяческих страшилок, которые в большинстве случаев даже не имеют к нему отношения, такой горе-пациент еще больше усугубляет ситуацию.

Отсутствие времени и денег приводят к грубейшим ошибкам и серьезным последствиям: при неправильной постановке диагноза и некорректном лечении несложное заболевание доводится до критического состояния и превращается в неизлечимое. Только тогда пациент решается обратиться к врачу и требует волшебную пилюлю, которая избавит от всех проблем разом.

- Анализируя этот феномен, эксперты пришли к тому, что огромную роль в устойчивости такого типа поведения играет низкий уровень доверия к традиционной медицине, низкий уровень элементарных знаний по анатомии и биологии человека, но крайне высокий уровень негативной информации во всех СМИ относительно врачей и современной медицины, максимум псевдомедицинских сайтов с зачастую очень вредными советами, - рассказывает главный врач медицинского центра «Эталон» (пр. Чехова, 84) Наталья Владимировна Немахова. - Да, действительно, рынок медицинских услуг сегодня перенасыщен, но соответствует ли он желаемому качеству? И на что обратить внимание в первую очередь при выборе подходящей клиники? Эталоном оказания медицинской помощи служит тщательный анализ полной информации о пациенте, и здесь без опытного доктора просто не обойтись. Кроме того, еще одним залогом успешного лечения является точная диагностика. Сочетание этих двух подходов дает врачу наиболее полный арсенал средств помощи пациенту. Именно такой принцип мы используем в своей практике.

В Ростове-на-Дону СМЦ «Эталон» представлена двумя медицинскими центрами - «Диамед» и «МРТ Диагност», а также федеральной лабораторией «Диалаб». Здесь можно получить широкий спектр медицинских услуг: магнитно-резонансная томография на современном высокопольном томографе Philips Intera (1.5 Тесла), ультразвуковая диагностика на оборудовании экспертного класса Philips Affiniti 50, электрокардиограмма и холтеровское мониторирование, лабораторные исследования c международной сертификацией (в том числе редкие), мануальная и рефлексотерапия, все виды массажа, консультации ведущих специалистов города, лечение без отрыва от дома и работы под наблюдением врача.

Экономим время, деньги и избегаем ошибок

Сеть медицинских центров «Эталон» - это обширный спектр медицинский услуг для всей семьи. Это не просто «еще одна клиника», а то место, где по-настоящему помогут. Прием ведут специалисты высших категорий, отличники здравоохранения, профессора, доценты, доктора и кандидаты наук, имеющие за плечами более чем десятилетний опыт помощи пациентам не только Ростова и области, но и других регионов России. Большинство врачей работают и преподают на кафедрах Ростовского государственного медицинского университета. Они регулярно проходят дополнительное обучение, выступают на конференциях, имеют научные степени и большой стаж работы.

Отдельно можно отметить высочайшее качество лабораторных исследований, выполняемых для пациентов «Эталона» в лаборатории «Диалаб», которые вот уже 15 лет соответствуют высоким международным стандартам и подтверждены международной сертификацией. Сеть медицинских центров «Эталон» является единственным эксклюзивным представителем этой лаборатории в Ростове и области. Лабораторный комплекс позволяет проводить более 2 400 наиболее популярных анализов и исследовать 30 видов биоматериала, включая слюну, чешуйки кожи, спинномозговую жидкость и прочее. В течение 1-2 рабочих дней можно сдать анализы и получить результаты удобным для вас способом.

Современная функциональная диагностика на новейшем оборудовании, высококачественные лабораторные исследования и лучшие специалисты - это те три кита, на которых стоит «Эталон». Сочетание высоких технологий и научного потенциала сотрудников выгодно отличают клинику от других. Наличие различных комплексов диагностики и лечения, сезонных акций и гибкой системы скидок позволяют получить медицинскую помощь высокого качества различным группам населения. Такой комплексный подход позволяет выявить причину недуга, провести корректное лечение и максимально комфортно помочь пациенту обрести здоровье, а не просто снять симптоматику.

Итак, с чего же начать правильно заботиться о своем здоровье? Многие думают, что можно самостоятельно сдать анализы, ввести данные в интернет и получить диагноз с рекомендациями по лечению. Некоторые экономят на исследованиях, проходя их в сомнительных лабораториях по безумным акциям с невероятными скидками. О какой точности результатов можно говорить, если комплекс анализов стоит дешевле, чем необходимые для них реактивы? И можно ли доверять диагнозу, полученному на основе таких горе-исследований?

Поэтому в идеале перед любыми обследованиями рекомендуется посетить терапевта. Это врач, который сможет правильно назначить нужные анализы, интерпретировать результаты и при необходимости направить к узкому специалисту. Ведь не всегда решение проблемы лежит на поверхности, а точный диагноз, как известно, - залог успешного лечения. Именно качеству диагностики уделяется особое внимание в сети медицинских центров «Эталон».

Еще одно немаловажное отличие этой клиники - ведение пациента на протяжении всего времени, которое требуется для выздоровления, а также оставаться на связи и после устранения недуга. Ведь не секрет, что многие самовольно отменяют лечение сразу, как только им становится немного лучше. Если это произошло, болезнь может перейти в хроническую форму, и справиться будет уже сложнее. Специалисты клиники бережно наблюдают пациента, ограждая его от возможных ошибок. Работа центра постоянно совершенствуется, и уже с 2019 года станут доступными услуги по программе ОМС. Кстати, чтобы вовремя предотвратить развитие болезней и выявить их на самых ранних стадиях, врачи рекомендуют проходить комплексное обследование каждые два года, а после 30-40 лет делать это ежегодно. Быть здоровым и счастливым совсем несложно - нужно просто довериться хорошим врачам!

Сеть медицинских центров «Эталон»

http://www.etalon-smc.ru/

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