2018-09-12T09:55:59+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на Плиева гонщик на Kia насмерть сбил 14-летнего скутериста

После аварии иномарка и мопед сгорели [фото, видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
После столкновения иномарка и скутер сгорели. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"После столкновения иномарка и скутер сгорели. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

Авария произошла накануне, 11 сентября, на улице Плиева. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, возле гостиницы иномарка сбила подростка, который ехал на скутере.

- КИА Стингер с другими машинами устроили гонки, скорость была не меньше 150 км/ч, летели по Космонавтов, - написали в городском паблике (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены - автр). - В районе Евдокимова на перекрестке КИА Стингер сбил скутериста. Водителю скутера было 14 лет. Его тело откинуло к автомагазину. А скутер оказался буквально подмят под КИА, который загорелся. По словам очевидцев, водитель авто сбежал.

По факту аварии начата проверка. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

По факту аварии начата проверка. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

- Я свидетель, - добавил ростовчанин по имени Сергей. - Стоял на остановке Евдокимова. Водитель мчался на бешеной скорости, что люди оборачивались на него еще до столкновения. Когда послышался хлопок от удара, люди на остановке еще сказали: «Доигрался». Думали, в столб врезался.

После столкновения иномарка и скутер загорелись. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

После столкновения иномарка и скутер загорелись. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, аварию все-таки спровоцировал подросток, который нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущества в движении автомобилю. Личность водителя иномарки установлено. Это местный житель 1987 года рождения.

- В настоящее время начата проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - пояснили «КП-Ростов» в ГУ МВД России по РО

Смертельное ДТП на Плиева 11.9.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове на месте рынка «Привоз» построят новую школу на 1400 мест
Эксперт: проспекту Нагибина в Ростове-на-Дону необходимы 4 транспортные развязки и 6 подземных переходов
«А как же Коля?»: Поклонники подозревают, что у Виктории Лопыревой новый роман
«Создана для секса»: новые снимки звезды Playboy Марии Лиман набирают тысячи лайков
«Ноги надо подкачать»: поклонник рассказал «Мисс Россия» Татьяне Котовой как подкорректировать фигуру
«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в Единый день голосования
В Ростовской области идут съемки фильма «По законом военного времени-3»
Конкурс-смотр изобретателей и инноваторов «Донская сборка.2018» 24-27 октября 2018 в Ростове-на-Дону: программа, номинации, призовой фонд
В Ростове-на-Дону в новом центре для безнадзорных животных установили вольеры
В Ростове-на-Дону к ноябрю дополнительно отремонтируют еще пять улиц
Житель Новочеркасска через Интернет соблазнил девушку, а потом обманул на 420 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону полицейские нашли больше 70 нарушений у таксистов
«Совсем недавно перестукивались через живот»: экс-супруг Ольги Бузовой отметил два месяца со дня рождения дочери
Студенты ЮФУ отправились в Китай показать высокий уровень бизнес-проектов
«Ростелеком» организовал прямую трансляцию чемпионата России по тяжелой атлетике
В Ростовской области через два года могут заработать шесть ветропарков
В Ростове-на-Дону электричка будет ходить по кольцу
Жители Ростова-на-Дону в день города смогут бесплатно проверить свое здоровье
Стартовала продажа билетов на матч «Ростов» — «Уфа»
"Кирпичи" на улице Обсерваторной досаждают водителям в Ростове-на-Дону
В ростовской сауне полицейские накрыли притон с проститутками
Сотни мертвых рыб обнаружили посетители в зоопарке Ростова-на-Дону
В Таганроге прошел Всероссийский инженерный фестиваль