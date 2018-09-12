В Ростове-на-Дону на Плиева гонщик на Kia насмерть сбил 14-летнего скутериста

СЕГОДНЯ 09:42 2018-09-12T09:55:59+03:00

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Авария произошла накануне, 11 сентября, на улице Плиева. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, возле гостиницы иномарка сбила подростка, который ехал на скутере.

- КИА Стингер с другими машинами устроили гонки, скорость была не меньше 150 км/ч, летели по Космонавтов, - написали в городском паблике (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены - автр). - В районе Евдокимова на перекрестке КИА Стингер сбил скутериста. Водителю скутера было 14 лет. Его тело откинуло к автомагазину. А скутер оказался буквально подмят под КИА, который загорелся. По словам очевидцев, водитель авто сбежал.

По факту аварии начата проверка. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

- Я свидетель, - добавил ростовчанин по имени Сергей. - Стоял на остановке Евдокимова. Водитель мчался на бешеной скорости, что люди оборачивались на него еще до столкновения. Когда послышался хлопок от удара, люди на остановке еще сказали: «Доигрался». Думали, в столб врезался.

После столкновения иномарка и скутер загорелись. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, аварию все-таки спровоцировал подросток, который нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущества в движении автомобилю. Личность водителя иномарки установлено. Это местный житель 1987 года рождения.

- В настоящее время начата проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - пояснили «КП-Ростов» в ГУ МВД России по РО