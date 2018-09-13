Девушка года Playboy-2018: Мария Лиман хочет попасть на обложку журнала

СЕГОДНЯ 12:07 2018-09-13T12:22:57+03:00

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Девушка года Playboy-2018: Мария Лиман из Ростова-на-Дону хочет попасть на обложку журнала. Причем, что интересно не в первый раз. Об этом красавица сообщила в своем Инстаграм.

liman_maria Профессия садовника всегда была востребована

ЗА ГОЛОС ЛАЙКИ

- Голосуй за меня в конкурсе, - призвала ростовчанка в социальных сетях и пообещала лайк каждому, кто отдаст за нее свой голос. Сейчас у красотки больше полумиллиона подписчиков.

К посту красавица приложила фотографию, на которой полностью снялась обнаженной. Всего за несколько часов этот снимок набрал больше десяти тысяч лайков и комментариев. На различных языках мира поклонники восхищаются красотой Марии.

- Побольше бы таких фото, - написал один из фанатов жгучей брюнетки.

Надо сказать, что красавица частенько публикует свои снимки подобного содержания. Более того, Мария была единственной россиянкой, которая украсила календарь этого мужского журнала несколько лет назад. С тех пор красавица стала нарасхват. Ее стали приглашать на различные ток-шоу и на радио. На один из эфиров эпатажная звезда приходила в костюме снегурочки, а на другой - в валенках и бюстгальтере. А однажды она искупалась голой в водопаде.

liman_maria Только спелый лимон

РОССИЮ НЕ ОПОЗОРИЛА

Очень мало моих подруг и знакомых порадовались моему первому успеху, особенно, когда я заработала свой первый миллион, - поделилась в эфире радио «КП-Ростов» на 89, 8 FM Мария Лиман. - Напротив: «Вот ты каким путем...». Но кто вам мешает заработать тем или иным путем эти же деньги? Просто мне кажется, если бы люди достигали того, чего они хотят, то они бы были гораздо добрее.

liman_maria Только полезный завтрак Вкуснооо...

К слову, красавица не считает, что «опозорила Ростов или Россию», как многие говорят.

- Некоторые думают: разделась и все, - призналась девушка. - Но они не понимают, что за этим стоит большой труд. Ведь, если каждый разденется и выйдет на улицу, ему за это денег не заплатят, еще и в полицию заберут. А те же Мерлин Монро, Ирина Шейх, Мария Шарапова не просто достигли высоких результатов в спорте, кино и шоу бизнесе, они работали над собой. И то, что нас пригласили на съемку в Playboy, означает, что на тебя обратила внимание международная пресса.

Кстати, во время ЧМ-2018 Мария решила поддержать Сборную России и даже разделась в честь их победы.

liman_maria Улыбаюсь в душе Спокойной ночи Good night

ОТ ТОК-ШОУ ДО ГОЛЛИВУДА

Мария дебютировала в сериале «Две жены», который показали в начале ноября на телеканале «Домашний». В нем она сыграла гламурную подругу жены банкира, у которой случайный наследник хотел отобрать все состояние.

Кроме того, Мария примерила на себя роль медсестры для сериала телеканала «Россия-1», а также сыграла роль разлучницы в сериале «Ивановы-Ивановы». Съемки проходили как раз в день рождения красавицы, так что ей даже пришлось отмечать праздник прямо там, потратив миллион рублей. Но самая большая мечта Марии Лиман стать звездой Голливуда.

А еще она приняла участие в ТВ-шоу «Инстаграмщицы», где сразилась со скандально известной Региной Паниной.

Мария чуть не лишилась дорогих часов. Фото: Инстаграм Марии Лиман.

УВЕЛА ЧУЖОГО МУЖА И УКРАЛИ ROLEX

Нередко имя Марии Лиман связывают со скандалами. Например, одна из многодетных матерей обвинила ее в том, что красотка разрушила семью и увела отца из семьи. Молодая женщина была уверена: пока она лежала в роддоме, благоверный укатил на Мальдивы вместе с известной на весь мир красавицей. Та, к слову, в это же время тоже отдыхала на островах, о чем наивно поведала своим подписчикам в Сети. Красавице пришлось публично заявить, что никаких отношений с тем мужчиной у нее не было, выдержать атаку боттов и потом помирить пару. Обиженная женщина в качестве доказательства прислала Марии фото, где они с супругом лежат в постели.

liman_maria Золотых снов

Еще один инцидент произошел в аэропорту, где у звезды украли дорогие часы Rolex, стоимостью 23 тысячи евро. Позже выяснилось, что часы оказались в кармане одного из международных пассажиров. Его даже успели снять с рейса.

- Мне сказали, что он «ошибочно» их взял, - продолжает модель. - Мужчина-испанец решил, что часы оставил его друг. Амиго даже не смутило, что это женские часы. А когда выяснилось, что это чужая вещь, то «забыл» сдать их в пункт пропавших вещей. Он просто подумал, что Rolex - подделка и их никто не станет искать. А между тем, часы были инкрустированы бриллиантами и стоили 23 тысячи евро. Это был подарок из Монако.

liman_maria Шоколадный лис

К слову, в начале этого года Мария Лиман стала замужней женщиной. Об этом она рассказала корреспонденту «КП». Супруги расписались, устроив скромное семейное торжество. В ближайшее время они планируют устроить пышную свадьбу.

liman_maria Постельный режим

ТТХ

Мария Лиман

Объем груди - 91 см;

Объем талии - 65 см;

Объем бедер - 93 см;

Рост - 173 см.

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