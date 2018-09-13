Независимые наблюдатели назвали донской избирком одним из лучших в стране
Избирательная комиссия Ростовской области вошла в тройку лидеров рейтинга ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг». Отметим, что это крупнейшая в России сеть независимых наблюдателей, которая объединяет в себе множество общественных организаций. Ее цель - мониторинг избирательного процесса, предотвращение нарушений на выборах и помощь в реализации избирательных прав граждан. В период с 1 августа по 8 сентября ассоциация проводила «Электоральный патруль», в рамках которого оценила работу тех, кто организует выборы в регионах.
- Избирательные комиссии оценивались по таким критериям, как информирование избирателей, работа по регистрации кандидатов, оперативность рассмотрения жалоб и принятия мер, а также открытость и гласность, - пояснили эксперты ассоциации.
По итогам их мониторинга, лучшими стали Калининградская, Нижегородская и Ростовская областные избирательные комиссии.
Напомним, 9 сентября в Ростовской области прошли выборы депутатов Законодательного собрания региона. Работали 2 608 избирательных участков, явка составила 45,39%. Нарушений, повлиявших на ход голосования, зафиксировано не было.