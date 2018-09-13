2018-09-13T10:48:19+03:00
Спорт

Тоттенхэм - Ливерпуль 15 сентября 2018: прогноз на матч Артема Шмелькова

Прогноз на матч 5-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм - Ливерпуль. Встреча состоится 15 сентября 2018 в 14:30 на стадионе "Уэмбли"
Максим КАДАЕВ
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Лидер "Тоттенхэма" - Гарри Кейн. Фото: ТвиттерЛидер "Тоттенхэма" - Гарри Кейн. Фото: Твиттер
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Тоттенхэм - Ливерпуль 15 сентября 2018: прогноз на матч 5-го тура английской Премьер-лиги специально для rostov.kp.ru дал комментатор телеканала "Матч ТВ" Артем Шмельков.

- Болельщиков ждет увлекательный матч: богатый на события и с обилием голов, - поделился мнением Шмельков. - С другой стороны, нельзя отрицать тот факт, что это будет первая игра после выступлений футболистов за свои национальные сборные, поэтому они, скорее всего, будут не в своих максимальных кондициях. "Тоттенхэм" на старте сезона пока не сбалансирован: лондонцы могут пропустить и один, и три мяча, но то, что затем они пойдут вперед и задавят "Ливерпуль" - у меня сомнений нет. Поэтому ожидаю, что счет будет достаточно крупным. Думаю, 4:2 победит "Тоттенхэм".

Положение команд:

"Ливерпуль" (12 очков) - 1-е место. "Тоттенхэм" (9 очков) - 4-е место.

История личных встреч

2017/18 4 февраля Премьер-лига Тур 26 2:2

2017/18 22 октября Премьер-лига Тур 9 4:1

2016/17 11 февраля Премьер-лига Тур 25 0:2

2016/17 25 октября Кубок лиги 4-й раунд 1:2

2016/17 27 августа Премьер-лига Тур 3 1:1

2015/16 2 апреля Премьер-лига Тур 32 1:1

2015/16 17 октября Премьер-лига Тур 9 0:0

2014/15 10 февраля Премьер-лига Тур 25 2:3

2014/15 31 августа Премьер-лига Тур 3 0:3

2013/14 30 марта Премьер-лига Тур 32 0:4

Счет приведен по отношению к "Тоттенхэму".

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