Сколько Северный будет стоять в многочасовых пробках?

СЕГОДНЯ 11:21 2018-09-13T11:34:37+03:00

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Ремонт переулка Ашхабадского и путепровода на Нансена парализовали движение для самого крупного района Ростова-на-Дону - Северного (300 тысяч жителей). 12 и 13 сентября, когда горожане преодолевали расстояние в 10 километров за два часа и массово опоздали на работу и учебу, соцсети взорвались гневными комментариями.

- Да почему, как только начинается сентябрь и все возвращаются в город, непременно нужно начинать делать путепроводы, перекладывать асфальт и раскапывать канализацию? Всё лето ни одного дождика, полупустой город, делай - не хочу. Но было, видимо, не до этого. Сколько мы еще будем стоять в этих диких пробках? - пишет Антон Ф. на своей страницу ВК.

- Теперь понятно, где местоположение ада на земле, сегодня от Военведа до площади Ленина ехал 2 часа 7 минут, - вторит Геннадий Скоморохов.

Как удалось выяснить газете "Комсомольская правда-Ростов", с одной из проблем - аварийным ремонтом переулка Ашхабадского - удалось частично справиться. Сегодня, 13 сентября, проезд до улицы Ленина был открыт.

Пробка наглухо сковала дорогу

Какие еще шаги предприняли для улучшения дорожной ситуации?

1. С 13 сентября временно отменили выделенную полосу для движения общественного пассажирского транспорта по пр. Михаила Нагибина на участке от ул. Ленина до пл. Гагарина. Следует обратить внимание, что для личного транспорта открыта крайняя правая полоса ТОЛЬКО в южном направлении, то есть от площади Ленина до ЦГБ. В направлении Северного микрорайона правила не поменялись.

2. Организовано двустороннее движение по ул. Текучева на участке от пр. Соколова до пр. Чехова. Это означает, что с кольца ЦГБ теперь можно повернуть направо, в сторону Сельмаша. Но при этом запретили левый поворот проспекта Чехова на улицу Текучева.

Напомним, ремонт путепровода на Нансена по плану продлится до 15 декабря.