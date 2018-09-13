2018-09-13T11:34:37+03:00
Общество

Сколько Северный будет стоять в многочасовых пробках?

Ремонт Ашхабадского и Нансена парализовал самый крупный микрорайон в Ростове-на-Дону
Оксана АРТЕМОВА
Поделиться:
Жители Северного стали в многочасовые пробкиЖители Северного стали в многочасовые пробкиФото: Александр ЛАГУТЕЕВ
Изменить размер текста:

Ремонт переулка Ашхабадского и путепровода на Нансена парализовали движение для самого крупного района Ростова-на-Дону - Северного (300 тысяч жителей). 12 и 13 сентября, когда горожане преодолевали расстояние в 10 километров за два часа и массово опоздали на работу и учебу, соцсети взорвались гневными комментариями.

- Да почему, как только начинается сентябрь и все возвращаются в город, непременно нужно начинать делать путепроводы, перекладывать асфальт и раскапывать канализацию? Всё лето ни одного дождика, полупустой город, делай - не хочу. Но было, видимо, не до этого. Сколько мы еще будем стоять в этих диких пробках? - пишет Антон Ф. на своей страницу ВК.

- Теперь понятно, где местоположение ада на земле, сегодня от Военведа до площади Ленина ехал 2 часа 7 минут, - вторит Геннадий Скоморохов.

Как удалось выяснить газете "Комсомольская правда-Ростов", с одной из проблем - аварийным ремонтом переулка Ашхабадского - удалось частично справиться. Сегодня, 13 сентября, проезд до улицы Ленина был открыт.

Пробка наглухо сковала дорогу

Пробка наглухо сковала дорогу

Какие еще шаги предприняли для улучшения дорожной ситуации?

1. С 13 сентября временно отменили выделенную полосу для движения общественного пассажирского транспорта по пр. Михаила Нагибина на участке от ул. Ленина до пл. Гагарина. Следует обратить внимание, что для личного транспорта открыта крайняя правая полоса ТОЛЬКО в южном направлении, то есть от площади Ленина до ЦГБ. В направлении Северного микрорайона правила не поменялись.

2. Организовано двустороннее движение по ул. Текучева на участке от пр. Соколова до пр. Чехова. Это означает, что с кольца ЦГБ теперь можно повернуть направо, в сторону Сельмаша. Но при этом запретили левый поворот проспекта Чехова на улицу Текучева.

Напомним, ремонт путепровода на Нансена по плану продлится до 15 декабря.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ярмарка в Ростове-на-Дону 15 сентября 2018: покупателей ждут на Кировском
Выделенную полосу для общественного транспорта на Нагибина отменили только в южном направлении
«Будь на обложке «КП»: В Ростове-на-Дону «Комсомолка» поздравит ростовчан с Днем города
В Ростове рассказали о новом жилом комплексе «Днепровская роща»
В Ростове-на-Дону музей «Россия - моя история» откроется в середине октября
В аэропорту Платов у пассажира нашли антикварное оружие
В Ростове-на-Дону построят «летящий мост»
В Ростове-на-Дону благоустройство парка «Осенний» начнется на сэкономленные деньги
В Ростове-на-Дону свой пост покидает первый заместитель главы администрации города
Главный коммунальщик Ростова-на-Дону может вернуться на свой пост
На улице Фрунзе в Ростове-на-Дону организуют одностороннее движение
В Ростове-на-Дону закладчика наркотиков приговорили к десяти годам
В Ростовской области за неделю ОРВИ заболели восемь тысяч человек
В Ростове-на-Дону маршрутка сбила пешехода
В Ростовской области мужчину приговорили к девяти годам колонии за 6 гр марихуаны
Накануне Дня города тысячи жителей Ростова-на-Дону останутся без света
12 сентября два ростовских троллейбуса поедут "по кольцу"
В Ростовской области восстановят крыши домов, которые пострадали во время непогоды
В Ростове-на-Дону будут судить супругов, которые получили по липовым справкам об инвалидности 880 тысяч рублей
Под Ростовом пропал 52-летний мужчина
«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров за восемь месяцев текущего года
В Ростове на месте рынка «Привоз» построят новую школу на 1400 мест
Эксперт: проспекту Нагибина в Ростове-на-Дону необходимы 4 транспортные развязки и 6 подземных переходов
«А как же Коля?»: Поклонники подозревают, что у Виктории Лопыревой новый роман