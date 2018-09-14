Под Ростовом нашли следы масштабного погрома шестивековой давности

СЕГОДНЯ 13:27 2018-09-14T13:39:23+03:00

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Азовские археологи празднуют маленькую победу. Во время раскопок фактически в центре города они наткнулись на жилище итальянского купца, точнее его следы. Предполагают, что дом спалили в далеком 1343 году во время масштабного погрома, последствия которого историкам известны как "Кризис Таны" (одно из названий древнего города). Несмотря на то, что это случилось очень давно, ученые кое-что нашли.

- Все указывает на то, что жилище сгорело во время конфликта между итальянскими купцами и золотоордынскими солдатами, после чего был крупный пожар, а затем все превратилось в свалку, - говорит Андрей Масловский, заведующий отделом археологии местного музея-заповедника.

Археологом удалось проследить конструктивные особенности подвала-склада купеческого дома, где, судя по всему, могло находиться несколько десятков тонн товара. Благодаря пожару удивительным образом в земле сохранился деревянный брус, на котором крепилась обшивка стен. Судьба хозяина и его семьи неизвестны, ученые предполагают, что весь товар успели вывезти до того, как купеческий дом и склад спалили во время масштабного погрома.

- "Кризис Таны" и экономический кризис, который затронул всю Европу, начался в 1343 году с банальной ссоры, - рассказали в музее-заповеднике. - Целых 5 лет торговля итальянцев в Северном Причерноморье не прекратилась, но активно сократилась. Потребовались километры бумаг, десятки заседаний различных советов, килограммы золота, море выпитого вина, чтобы золотоордынский хан вновь разрешил вернуться итальянским купцам в Тану.

Следы погрома 1343 года в Тане.Все началось с банальной ссоры, в исторической науке ее последствия получили название Кризис Таны .

КСТАТИ

В Азове нашли самый крупный шар алхимика в Европе

Пару лет назад во время раскопок в центре города, на месте будущей новостройки, местные археологи наткнулись на средневековую помойную яму, где нашли настоящий клад - алхимический шар-реактор. Измерили диаметр и ахнули - 16 сантиметров! В литературе встречаются упоминания о шарах диаметром 13 или 15 сантиметров. Получается, что азовский - самый крупный из найденных как минимум на территории Золотой Орды (подробности)

НАША СПРАВКА

Центральная часть современного Азова находится на территории некогда процветавшего золотоордынского торгового города Азака (Тана), в котором проживало порядка 20 тысяч человек. Через него проходил великий торговый путь между Европой и Китаем. Сохранились записи одного арабского путешественника, который посетил Азак в 1333 году. Он отмечал, что город отличался красивой архитектурой, здесь было несколько католических церквей, одна православная, мусульманские мечети, сам Азак окружали сады.

Войска Тамерлана разгромили поселение. Позже итальянцы восстановили Тану, возвели здесь мощный замок с крепкими стенами, башнями, бойницами, рвами, подъемными мостами. Но и он не устоял.

Сегодня в Азове проживает чуть больше 80 тысяч человек. это компактный, уютный, очень зеленый город, с промышленной зоной, вынесенной за черту жилых кварталов. В старой части города сохранились фортификационные сооружения Азовской крепости XVIII века – крепостные валы, ров, Алексеевские ворота. Азов – один из исторических городов с охраняемым культурным слоем.

(Подготовленно по источникам Википедии)