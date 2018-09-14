2018-09-14T14:30:52+03:00
Общество

Ночь. Лопата: Актер Павел Деревянко отправился на кладбище

Поклонники посчитали, что вид у звезды фильмов «Девять жизней Нестора Махно» и «Неваляшка» был очень деловым
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Павел Деревянко умеет удивлять поклонников. Фото: Instagram/pablo_derevyankoПавел Деревянко умеет удивлять поклонников. Фото: Instagram/pablo_derevyanko
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Павел Деревянко вновь смог удивить своих поклонников. То он с коллегами шампуньку пьет, то свои татуировки показывает, то смущает девушек накаченным торсом, а на этот раз уроженца Таганрога занесло на кладбище. Фотографию своего пребывания у погоста он выложил в социальных сетях. Павел интриговать не стал, признавшись, что отправился туда в ночи не просто так, а с целью, ну и лопату прихватил.

- Знаете, а я люблю играть на кладбище, правильные мысли возникают, - раскрыл тайну снимка актер. - Сегодня у нас съемки проекта «Псих» (режиссера и сценариста Вадима Перельмана - автр).

Фанаты оценили новый пост Павла. «Неожиданно, но вид деловой такой», «Что ни сделаешь ради искусства», «Жуууткая картина», «Сам копал или каскадер?», «Ночные делишки».

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Ночные бдения на кладбище.. фото @shvedoff_den #псих #перельман #тв3
4627 отметок «Нравится»61 комментариевInstagram

До этого Павел «порадовал» подписчиков окровавленным снимком. Таганроженец продемонстрировал руки и рубашку, измазанные кровью, намекнув (и правильно, женская половина фанатов точно вздрогнула при виде такого ужаса) на съемки фильма.

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Известный актер Павел Деревянко не забывает про малую родину, вот и в августе он нагрянул в родные места, сообщив об этом в Instagram (оно и правильно, поклонники должны получать информацию о своем кумире из первых уст).

Судя по снимкам, артист отлично провел время в городе, где родился и вырос. В интервью он часто рассказывает, что регулярно навещает родителей и старшего брата, с которыми очень дружен. А еще он купил большой участок, где решил построить большой дом. Собственно теперь это дополнительный повод появляться в Таганроге на радость родным и поклонникам (подробности)

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