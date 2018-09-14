Ночь. Лопата: Актер Павел Деревянко отправился на кладбище
Павел Деревянко вновь смог удивить своих поклонников. То он с коллегами шампуньку пьет, то свои татуировки показывает, то смущает девушек накаченным торсом, а на этот раз уроженца Таганрога занесло на кладбище. Фотографию своего пребывания у погоста он выложил в социальных сетях. Павел интриговать не стал, признавшись, что отправился туда в ночи не просто так, а с целью, ну и лопату прихватил.
- Знаете, а я люблю играть на кладбище, правильные мысли возникают, - раскрыл тайну снимка актер. - Сегодня у нас съемки проекта «Псих» (режиссера и сценариста Вадима Перельмана - автр).
Фанаты оценили новый пост Павла. «Неожиданно, но вид деловой такой», «Что ни сделаешь ради искусства», «Жуууткая картина», «Сам копал или каскадер?», «Ночные делишки».
До этого Павел «порадовал» подписчиков окровавленным снимком. Таганроженец продемонстрировал руки и рубашку, измазанные кровью, намекнув (и правильно, женская половина фанатов точно вздрогнула при виде такого ужаса) на съемки фильма.
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Судя по снимкам, артист отлично провел время в городе, где родился и вырос. В интервью он часто рассказывает, что регулярно навещает родителей и старшего брата, с которыми очень дружен. А еще он купил большой участок, где решил построить большой дом. Собственно теперь это дополнительный повод появляться в Таганроге на радость родным и поклонникам (подробности)