2018-09-16T14:37:38+03:00
Общество

Поклонники Бузовой припомнили Тарасову фразу «Личное - не публичное» и смонтировали фильм из видео с новой женой

Хейтеры советуют добавить в песню слова еще и про верность
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники Бузовой припомнили Тарасову фразу «Личное - не публичное». Фото: Instagram Дмитрия и Анастасии Тарасовых.Поклонники Бузовой припомнили Тарасову фразу «Личное - не публичное». Фото: Instagram Дмитрия и Анастасии Тарасовых.
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В Интернете набирает популярность видео, которое опубликовала в своем Инстагарм третья жена 32-летнего футболиста Дмитрия Тарасова. Меньше года назад он связал себя узами Гименея с моделью из города Сальска Ростовской области. Этому предшествовал громкий развод с его второй супругой - телеведущей, певицей и светской львицей Ольгой Бузовой. Звезда обвинила мужа в неверности, и через несколько месяцев пара развелась. А уже меньше, чем через год Дмитрий повел под венец новую возлюбленную. Более того, венчался с ней в церкви.

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В середине лета у них родилась дочь, которую назвали Миланой. Девочке на днях исполнилось два месяца, и поэтому поводу Анастасия опубликовала видео о семейных буднях.

- Ребята сочинили, записали песню и сделали нам подарок - видео, на два месяца Миланочке! - подписала она ролик со ссылкой на дарителей. - Очень круто!!! Спасибо. Песня нашей истории.

Всего за короткое время видео посмотрели больше полумиллиона (!) человек.

- За эту песенку еще и денег отвалить? - написала одна из подписчиц Тарасовой-3. Другая поделилась своим взглядом: «Индийское кино прям, что вижу то и пою». А третья предложила: «Про верность еще не плохо бы добавить».

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Хейтеры тут же набросились молодую семью со словами «Личное - не публичное»( намекая на то, что когда-то, по словам Тарасова, именно публичность и жизнь ради лайков стали причиной развода футболиста с Ольгой Бузовой, - прим. автр.)

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- Оставьте их в покое, завистники, - вступился за пару кто-то из поклонников. Были и те, кто оставлял под видео пожелания: «Счастья, здоровья и мирного неба вашей семье», «Наслаждайтесь этим счастьем на долгие долгие года», «Желаю вам дожить до бриллиантовой свадьбы», «Желаю вам, чтобы ваши чувства были искренние» и «Счастья вам, надеюсь, это не фальшь».

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- С самого детства дочь была общительным ребенком. Очень любила выступать - танцевала и пела. Собирала всех соседей и развлекала их, - поделилась в одном из интервью мама модели - Виктория Владимировна. - Звездочку мы в ней увидели сразу. И учителя это тоже замечали. Краснеть за нее в школе точно не приходилось. В ней есть бойцовский дух, и трудностей она не боится. (подробности)

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Фото того самого выступления нам предоставили в «Имидж-Центр» - модельном агентстве, которое фактически дало Анастасии путевку в светскую жизнь. Тогда девушку нашли на провинциальном конкурсе красоты в маленьком степном Сальске. Там она выросла в многодетной семье - у нее есть две сестрички и братик. Мама работала психологом-педагогом в местном детском саду, отец - предприниматель. (подробности)

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