2018-09-17T11:08:57+03:00
Звезды

Историю Донского края рассказали в картинах

В Ростове-на-Дону прошла выставка известной художницы Олеси Майдибор
Юлия ЛАНДЫШ
Поделиться:
Автор Олеся Майдибор. Фото: Данила ПоповАвтор Олеся Майдибор. Фото: Данила Попов
Изменить размер текста:

На минувшей неделе в выставочном зале Союза художников России открылась персональная выставка известной молодой художницы Олеси Майдибор. Впервые здесь собрана коллекция из 60 работ под названием «От этюда до картины», на которых запечатлены разные стороны жизни донского края. Экспозиция открылась накануне Дна города Ростова-на-Дону и прекрасно отражает южную самобытность.

Фото: Данила Попов

Фото: Данила Попов

Презентация выставки собрала именитых деятелей, бизнесменов и чиновников, а открыл ее министр культуры Ростовской области Владимир Бабин:

- Сегодня мы наблюдаем за работами молодой, но уже зрелой художницы. И я уверен, что это только начало творческого пути.

Родственники художницы рассказали, что первый шедевр был создан ею в возрасте двух лет маминой помадой на столешнице, причем с изнаночной стороны, чтобы не поругали. Ну а потом школьные рисунки, окончание с отличием Грековского училища, практика, пленэрные выезды, постоянная работа в мастерской и, наконец, Суриковский институт в Москве. Сейчас талантливая художница помимо творчества занимается наукой и подготовкой пособий по живописи, которые пользуются всеобщим уважением в художественной сфере.

Фото: Данила Попов

Фото: Данила Попов

- На каждой картинке изображен кусочек жизни автора, а если все это объединить – это большая и объемная история донского края, - поделилась впечатлениями председатель городской Думы, глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина. – Я считаю, что таких выставок нам нужно побольше, чтобы ростовчане могли приобщаться к прекрасному.

Передать слова благодарности сити-менеджера Виталия Кушнарева за неоценимый вклад в культуру Ростова прибыл первый замглавы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин:

- Вы действительно молодой талантливый, с острым взглядом, человек, который прославляет город. Ваши картины – это «остановись мгновенье», это же все нужно успеть передать.

Фото: Данила Попов

Фото: Данила Попов

Кстати, некоторые из работ будут представлены на Всероссийской выставке художников России, которая скоро пройдет в Москве. Так что спешите видеть, пока картины еще в Ростове-на-Дону!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Роза Рымбаева: В косухе вряд ли буду смотреться гармонично
В этом году «золотой голос Казахстана» настиг новый виток славы в Беларуси. На «Славянском базаре» в ее честь открыли именную «звезду» в Витебске, а Президент Александр Лукашенко вручил награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию»
Иван Охлобыстин: Чтобы в стране наступил спад рождаемости, надо снять «Эммануэль-4» со мной в главной роли
Популярный актер и писатель рассказал «Комсомолке» о воспитании детей и патриотизма, ответственности художника перед зрителем и рецепте счастливой семейной жизни
Галкин говорил Задорнову: «Михаил Николаевич, все ваши теории насчет русского языка - полный бред!»
В издательстве «Эксмо» вышла книга Сергея Дроботенко «Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда…» В ней артист разговорного жанра рассказал о своих встречах со старшим коллегой
Новости 24
В Ростове-на-Дону на Текучева запретят остановку машин
Южный подъезд к Ростову-на-Дону встал в большую пробку
В Ростове-на-Дону на проспекте Нагибина столкнулись три легковушки
В Ростове-на-Дону горожанин взял велосипед на прокат и сдал его в ломбард
В Новочеркасске мужчина стащил опору линии электропередач
В Ростове-на-Дону мужчина из мести спалил дом
Ростов-на-Дону после небольшого ливня стал похож на Венецию
В Ростовской области воришка вынес из чужого дома компьютер и сдал в ломбард
В Батайске прохожий ограбил женщину, у которой попросил воды
В Ростове-на-Дону на Западном машина такси ушла под землю
В Ростове-на-Дону в ночной аварии на Большой Садовой в День города пострадал ребенок
В Ростове-на-Дону на Театральной площади фейерверк посмотрели тысячи горожан
Где отключат свет в Ростове-на-Дону 17-21 сентября 2018: без электричества останется рынок "Темерник"
В Ростове-на-Дону задержан серийный преступник, который нападал на женщин сзади
Ростовская бизнес-леди заняла у знакомого 300 тысяч рублей и "потерялась" в другом городе
В центре Ростова-на-Дону водитель иномарки сбил ребенка и уехал с места происшествия
В Ростове-на-Дону увековечили Петра Первого
Донские вина и борщ покорили африканских гостей
Хоккеисты "Ростова" начали сезон с победы над "Чебоксарами"
Где срубят деревья в центре Ростова-на-Дону: адреса запланированных работ