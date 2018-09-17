Историю Донского края рассказали в картинах

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-17T11:08:57+03:00

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На минувшей неделе в выставочном зале Союза художников России открылась персональная выставка известной молодой художницы Олеси Майдибор. Впервые здесь собрана коллекция из 60 работ под названием «От этюда до картины», на которых запечатлены разные стороны жизни донского края. Экспозиция открылась накануне Дна города Ростова-на-Дону и прекрасно отражает южную самобытность.

Фото: Данила Попов

Презентация выставки собрала именитых деятелей, бизнесменов и чиновников, а открыл ее министр культуры Ростовской области Владимир Бабин:

- Сегодня мы наблюдаем за работами молодой, но уже зрелой художницы. И я уверен, что это только начало творческого пути.

Родственники художницы рассказали, что первый шедевр был создан ею в возрасте двух лет маминой помадой на столешнице, причем с изнаночной стороны, чтобы не поругали. Ну а потом школьные рисунки, окончание с отличием Грековского училища, практика, пленэрные выезды, постоянная работа в мастерской и, наконец, Суриковский институт в Москве. Сейчас талантливая художница помимо творчества занимается наукой и подготовкой пособий по живописи, которые пользуются всеобщим уважением в художественной сфере.

Фото: Данила Попов

- На каждой картинке изображен кусочек жизни автора, а если все это объединить – это большая и объемная история донского края, - поделилась впечатлениями председатель городской Думы, глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина. – Я считаю, что таких выставок нам нужно побольше, чтобы ростовчане могли приобщаться к прекрасному.

Передать слова благодарности сити-менеджера Виталия Кушнарева за неоценимый вклад в культуру Ростова прибыл первый замглавы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин:

- Вы действительно молодой талантливый, с острым взглядом, человек, который прославляет город. Ваши картины – это «остановись мгновенье», это же все нужно успеть передать.

Фото: Данила Попов

Кстати, некоторые из работ будут представлены на Всероссийской выставке художников России, которая скоро пройдет в Москве. Так что спешите видеть, пока картины еще в Ростове-на-Дону!