2018-09-17T12:41:45+03:00
Общество

Двое в больнице: в Ростове-на-Дону в гимназии № 34 подросток распылил газ

На месте работают следователи и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Утром в гимназии № 34 были сорваны уроки. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"Утром в гимназии № 34 были сорваны уроки. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
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Утром 17 сентября в Ростове-на-Дону в гимназии № 34 срочно эвакуировали детей и педагогов. Причиной стал перцовый газ, который распылил один из учеников.

- Сообщение нам поступило в 10:50, - пояснили «КП-Ростов» в донской полиции. - На место незамедлительно выехали инспектор ПДН и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, несовершеннолетний из хулиганских побуждений распылил газ, в месте распыления находилось восемь человек (взрослый и семеро несовершеннолетних). Шестеро несовершеннолетних отказались от медицинской помощи, сотрудник учебного заведения и один ребенок обратились в медицинское учреждение.

Как стало известно «КП-Ростов» из неофициальных источников, все случилось у медкабинета.

- Говорят, что возле него крутились подростки, один держал в руках баллончик, который он, хвастаясь, якобы случайно нажал, - рассказали в гимназии. - В это время вышла медсестра, которая вдохнула газ, после чего у нее началась аллергическая реакция, потому срочно стали звонить во все службы.

Как написала в социальных сетях одна из учениц, многие дети были очень напуганы.

- Слезились глаза, кашляли, заболели головы и животы, - поделилась девочка.

На месте сейчас работают полицейские. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

На месте сейчас работают полицейские. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

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