Избран председатель Законодательного собрания Ростовской области нового шестого созыва

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-17T13:48:05+03:00

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Двенадцать вопросов удалось рассмотреть депутатам Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва на первом заседании. Места в новом донском парламенте заняли 60 народных избранников, в их числе опытные производственники, строители, работники сельского хозяйства, специалисты от медицины и образования, а также бизнесмены. К слову, в этом году явка избирателей оказалась одной из самых высоких за последнее время и составила 45,3 процента.

Одно из отличий нового состава - большее количество фракций. Их теперь пять - «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Коммунисты России». Фото: Анатолий Карбинов

«ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ - ОБЩЕНИЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ»

Возглавил новый донской парламент депутат всех шести созывов ЗС РО Александр Ищенко. Он же был у руля и в течение последних двух лет. Его кандидатуру поддержали большинством голосов. Одно из отличий нового состава - большее количество фракций. Их теперь пять - «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Коммунисты России».

Представлять интересы региона в Совете Федерации будет опытный юрист Ирина Рукавишникова. Фото: Анатолий Карбинов

- Я думаю, что такое широкое политическое представительство предполагает и более объемные дискуссии, и более разноречивые точки зрения и позиции депутатов. Важнейший аспект - это общение с избирателями и умение слушать и слышать людей, - заявил Александр Валентинович. - Нам предстоит нелегкая работа. Услышать представителей различных партий, учесть их мнение в этом большом спектре решений, который принимает донской парламент, крайне сложно. Но слушать всех мы будем, работать со всеми мы будем.

СТРУКТУРА ИЗМЕНИЛАСЬ

На первом заседании донского парламента депутатами были приняты сразу несколько поправок, направленных на изменение структуры Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва. В частности, председатель ЗС РО теперь имеет четырех заместителей, они же возглавляют парламентские комитеты: по бюджету, строительству, по социальной и аграрной политике.

Председатель ЗС РО теперь имеет четырех заместителей, они же возглавляют парламентские комитеты: по бюджету, строительству, по социальной и аграрной политике. Фото: Анатолий Карбинов

Кроме того, в донском парламенте будут работать еще шесть профильных комитетов. Впервые один из них - по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям - возглавил представитель фракции КПРФ Григорий Фоменко. Также были приняты поправки в закон, согласно которым 14 депутатов будут работать в донском парламенте на постоянной основе.

И еще - представлять интересы региона в Совете Федерации будет опытный юрист Ирина Рукавишникова. В последние годы она занимала пост заместителя председателя ЗС РО - председателя комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ БЕЗ ПРИВЯЗКИ К ПЕНСИОННОМУ ВОЗРАСТУ

На первом заседании депутатами был принят еще один важный законопроект, предусматривающий сохранение предоставляемых государством региональных льгот для женщин, начиная с 55 лет, а для мужчин - с 60 лет без привязки к пенсионному возрасту. В числе прочего, речь идет о бесплатном медобслуживании, зубопротезировании, проезде в транспорте, компенсации оплаты коммунальных услуг, телефона, радио и за пользование коллективной телеантенной. При этом, если трудовой стаж специалистов позволяет выйти на пенсию раньше обозначенного срока, то одновременно с этим начнется и предоставление мер соцподдержки. Уже в следующем году этим смогут воспользоваться 6 200 жителей Дона.

На первом заседании народные избранники успели рассмотреть двенадцать вопросов. Фото: Анатолий Карбинов

«ИЗБИРАТЕЛИ ЖДУТ ОТ НАС ПРОФЕССИОНАЛИЗМА»

Говоря об итогах первого заседания ЗС РО нового шестого созыва, председатель донского парламента Александр Ищенко отметил:

- Мы постарались учесть появление новых фракций в донском парламенте, в том числе и при определении, кто будет возглавлять комитеты, кто будет заместителями председателей комитетов. Мы договорились, что представители всех политических партий имеют возможность участвовать во всех коллегиальных органах Законодательного собрания. И, более того, будем создавать экспертный совет, в который включим представителей самых разных направлений деятельности. Это будут приглашенные эксперты, не депутаты. Такой подход добавит профессионализма при обсуждении многих новых тем. Именно этого ждут от нас люди, избиратели.

Кроме того, Александр Валентинович заверил, что каждый депутат должен лично работать с избирателями, присутствовать на заседаниях донского парламента и вести активную работу в социальных сетях. Впереди - ревизия областных законов и внеочередное заседание: неработающих законов в Ростовской области быть не должно.