Рейтинг сезонных болячек: как спасаемся?

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-17T15:18:05+03:00

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Наступление осени – стресс для организма. Больше дождей и работы, меньше солнца и свежих овощей – все это способно расшатать наш иммунитет. Как следствие, специфические «осенние» болячки, которые на дают в полной мере насладиться прекрасной порой. Кроме того, обостряется ряд хронических заболеваний. Самые популярные из них и методы борьбы с ними берите себе на заметку!

Проблема № 1: ОРВИ

Острые респираторные вирусные инфекции – наиболее популярный осенний диагноз. ОРВИ распространяются воздушно-капельным путем, то есть заразиться можно от заболевшего человека. Чем дождливее и прохладнее, тем выше шанс не только простудиться, но и подхватить одну из самых распространенных инфекций - грипп. Как известно, он опасен своими осложнениями, а наиболее эффективной профилактикой служит прививка.

Проблема № 2: ЛОР-заболевания

Недолеченное или перенесенное на ногах ОРВИ вполне может обернуться бронхитом, который отличается тяжелыми приступами кашля. Лечить его нужно только под наблюдением врача, во избежание развития пневмонии или бронхиальной астмы. Еще одна неприятная проблема – ангина, когда воспалительный инфекционный процесс возникает на миндалинах. Укрепляя иммунитет, можно помочь своему организму предупредить эту болезнь даже при склонности к ангинам.

Проблема № 3: болезни желудочно-кишечного тракта

Обострение хронических заболеваний органов ЖКТ осенью связано с резкой сменой рациона, а также менее активным биологическим циклом организма. В результате нередко дает о себе знать, например, гастрит. Поэтому наша задача – помочь иммунитету: следить за режимом, избегать недосыпаний, стараться правильно питаться, принимать витамины и чаще бывать на свежем воздухе.

Проблема № 4: заболевания мочеполовой системы

Если одеваться не по погоде, то можно спровоцировать в результате переохлаждения цистит – воспаление мочевого пузыря. Чаще всего это заболевание поражает женщин. Поэтому прячем мини-юбки в гардероб и достаем теплые джинсы! А также стараемся избегать чрезмерных физических нагрузок, тщательно следим за гигиеной и стараемся долго не находиться в холодных помещениях в сидячем положении. Длительное сидение на холодных поверхностях и переохлаждение тела в области поясницы зачастую является причиной и пиелонефрита – воспаления почек.

Проблема № 5: нервные расстройства

Доказано, что осенняя депрессия обязана своим возникновением коротким дням и недостатку солнечного света. Считается, что ей подвержены 20% людей, и проявляется это в эмоциональном спаде, раздражительности или апатии. Такое состояние может привести к хронической усталости и сыграть злую роль в снижении иммунитета. Поэтому важно нейтрализовать осеннюю депрессию любыми удобными способами: от покупки вкусняшек до приема успокоительных средств по рекомендации врача.