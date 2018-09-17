Золотой значок в кармане: В Ростове-на-Дону 80-летняя пенсионерка сдала нормы ГТО

СЕГОДНЯ 15:36 2018-09-17T15:36:23+03:00

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В Ростове-на-Дону нормы ГТО сдала 80-летняя Эмма Ермоленко. Пресс, плаванье, отжимания, наклоны и бег... Когда пенсионерка все это сделала, даже видавшие виды спортсмены ахнули. Нормативы тянут на золотой значок ГТО. Но чтобы вручить его Эмме Николаевне, потребуется еще около месяца: необходимо отправить результаты в Москву.

- Какие чувства? Да самые лучшие! - вопросом на вопрос ответила корреспонденту «Комсомолки» Эмма Ермоленко. - Подтянуться, пробежать, попрыгать, проплыть. Это какое-то воспоминание молодости - когда я вплотную занималась легкой атлетикой и волейболом. Тем более, что со спортом я не перестаю заниматься и по сей день. Сиднем не сижу: все время в движении. Такой уж у меня характер!

Эмма Николаевна - медик по образованию, долгое время — а именно 43 года, она проработала фельдшером на скорой помощи. Начинала с должности медсестры в процедурном кабинете. А сейчас ее главный мотиватор - девятилетний правнук.

- Каждый день, а то и не один, хожу с ним в Парк Революции на спортплощадку, - признается она. - Там мы с ним тренируемся, подтягиваемся. Часто хожу за ним и даже бегаю иногда. Пока он в футбол, я - на спортивных тренажерах подтягиваюсь. Вообщем, молодость вспоминаю.

К слову, у Эммы Николаевны не только вся семья спортивная, но и подружки. Одна из них — ее ровесница и коллега-медик, даже на шпагат садится!

- Чтобы сдать нормы ГТО надо начинать не в 80 лет, а смолоду, - учит Эмма Ермоленко. - Важно знать, что физическая активность дарит здоровье, продлевает годы и дарит интерес к жизни. А дети, внуки и правнуки - это наши дополнительные стимулы!

Официальное лицо комплекса ГТО в Ростовской области Людмила Матуа (слева) и Эмма Ермоленко. и Фото: из архива героини публикации.

ОФИЦИАЛЬНО

Нормы ГТО на Дону сдали более 70 тысяч человек

Людмила Матуа, официальное лицо комплекса ГТО в Ростовской области:

- Эмма Николаевна стала пока единственной ростовчанкой, которая сдала нормы ГТО в таком уважаемом возрасте в этом году. А два года назад это удалось сделать жительнице Новочеркасска. На самом деле комплекс ГТО направлен на физическое развитие и укрепление здоровья. Многие упражнения способствую профилактике и лечению хронических расстройств внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. К слову, жители Ростовской области сдают нормативы, начиная с 2016 года. За это время его уже сдали 70 тысяч человек, половина выполнила нормативы на знаки отличия. Кроме того, значок ГТО дает дополнительное баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Так что бегайте в парках, плавайте и сдавайте нормативы. Участие - совершенно бесплатное.

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