2018-09-15T17:40:47+03:00
Общество

День города в Ростове-на-Дону 2018: "Комсомолка" поместила лица своих читателей на обложку газеты

Ростовчане получили в подарок номер "КП" со своими фотографиями на обложке
Илья БОГОМОЛОВ
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Все, от мала до велика, захотели попасть на обложку "КП".Все, от мала до велика, захотели попасть на обложку "КП".Фото: Антон Строкин
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Сегодня, 15 сентября, Ростов-на-Дону отмечает День города. Основные гуляния развернулись с самого утра в новом парке Левобережный. Здесь для юных ростовчан и их родителей был организован праздник детства, работало множество интерактивных площадок, на которых тысячи ребят продемонстрировали свои навыки. Вокал, танцы, театральное искусство, десятки видов спорта, флешмобы, цирковые трюки, музыка, живопись, прикладное творчество - мальчики и девочки всех возрастов задорно показывали, чему они научились в любимом городе. Даже хмурое небо не испортило праздничного настроения. Как будто услышав веселый смех и песни, солнце выглянуло из-за тут и подарило ростовчанам еще один теплый день.

В Левобережном парке Ростова 15 сентября было необычайно людно. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Левобережном парке Ростова 15 сентября было необычайно людно.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Когда хочется поздравить любимый город, "Комсомолка" советует не сдерживаться. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Когда хочется поздравить любимый город, "Комсомолка" советует не сдерживаться.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Только поздравлять надо от чистого сердца. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Только поздравлять надо от чистого сердца.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

И тогда город ответит вам тем же. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

И тогда город ответит вам тем же.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Сделайте жизнь ярче, вместе с "Комсомолкой". Фото: Антон Строкин

Сделайте жизнь ярче, вместе с "Комсомолкой".Фото: Антон Строкин

Газета "Комсомольская правда Ростов" присоединилась к празднику, но в этом раз постаралась придумать для горожан кое-то новенькое. Кроме традиционных "блокнота" для пожеланий Ростову и расскрасок для детей, сотрудники редакции приготовили специальную акцию: каждый читатель мог унести домой газету со своим лицом на обложке! Для этого нужно было сфотографироваться на фоне баннера "КП", а через час прийти и получить номер с индивидуальной обложкой.

Обложка № 4. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Обложка № 4.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Обложка № 18. Фото: Антон Строкин

Обложка № 18.Фото: Антон Строкин

Обложка № 29. Фото: Антон Строкин

Обложка № 29.Фото: Антон Строкин

Обложка № 33. Фото: Антон Строкин

Обложка № 33.Фото: Антон Строкин

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев тоже зашел на "огонек" "Комсомолки". Фото: Антон Строкин

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев тоже зашел на "огонек" "Комсомолки".Фото: Антон Строкин

Журналисты сами не ожидали, какой невероятный ажиотаж вызовет эта идея. Люди выстраивались в очередь на фотографирование, приглашали друзей, а затем с нетерпением ожидали свою газету! Дорогие ростовчане, "Комсомольская правда" от души поздравляет вас с Днем города и с удовольствием публикует фотографии тех, кто сегодня был с нами. Счастья вам и хороших новостей!

Обложка № 45. Фото: Антон Строкин

Обложка № 45.Фото: Антон Строкин

Обложка № 52. Фото: Антон Строкин

Обложка № 52.Фото: Антон Строкин

Обложка № 67. Фото: Антон Строкин

Обложка № 67.Фото: Антон Строкин

Обложка № 71. Фото: Антон Строкин

Обложка № 71.Фото: Антон Строкин

Пока ждешь свою газету можно и порисовать. Фото: Антон Строкин

Пока ждешь свою газету можно и порисовать.Фото: Антон Строкин

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове-на-Дону увековечили Петра Первого

15 сентября, в День города, в Ростове-на-Дону торжественно открыли бронзовый памятник Петру I. Скульптурная композиция изображает не только первого российского императора, но и казака, который подносит ему ковш с водой. Это воспроизведение старой легенды о Богатом колодезе. (подробности)

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