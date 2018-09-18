Ростовскую область захлестнула волна детской наркомании

СЕГОДНЯ 10:06 2018-09-18T10:08:10+03:00

Увы, но на сегодняшний день наркотики доступны для детей и подростков Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Один снимок, сделанный в центре Ростова-на-Дону, взорвал соцсети. Жительница города сфотографировала двух девочек, которые в буквальном смысле скрючились на лавочках в сквере, будучи явно в неадекватном состоянии.

- Люди, куда мы катимся?! Две девочки (лет 12-14) находились в сильнейшем наркотическом опьянении! Куда смотрят родители? Что же это происходит? Девочки, еле дойдя до лавочек, рухнули в бессознательном состоянии, - написала неравнодушная женщина. - Прохожие попытались привести их в чувства, но это было бесполезно!

Очевидцы, понимая опасность наркотиков, вынуждены были вызвать скорую помощь. Медики помогли им, после чего девочки-подростки просто сбежали. Если одни в комментариях осуждали родителей, то другие затронули другую проблему - где школьники приобретают наркотики.

КАПЛИ-НАРКОТИКИ ИЗ АПТЕКИ

- Это беда, которую самостоятельно родители остановить не в силах, - рассказала азовчанка Марина, позвонившая в редакцию радио «КП». - В аптеках без рецептов продают лекарства, которые вызывают наркотическое опьянение. Лично наша семья с этим столкнулась. Сначала обратили внимание, что у сына резкая смена настроения: то веселый, то сонный - до обеда не разбудишь, потом оказалось, он подсел на наркотики. В наркологии сказали, что начинается разрушение организма. Мне лично страшно за ребенка, за наших детей!

По словам женщины, которая фактически провела собственное расследование, фармацевты в курсе этой проблемы, но закрывают на нее глаза. В ходу несколько названий, в том числе обычные глазные капли, которые при определенном использовании могут вызвать галлюцинации. Их цена смешная - около 100 рублей.

- В аптеках хитрят: не продают эти препараты, если в помещении находятся обычные покупатели, потому подростки дожидаются их ухода, после чего отдают деньги. У некоторых лекарств даже есть короткие, зашифрованные названия, которые ничего не скажут обычному человеку, - продолжает жительница Азова. - Это проблема федерального уровня. Надо запретить продажу подобных препаратов, а аптеки привлекать не к административной ответственности, а к уголовной! Штраф 30 тысяч рублей за продажу лекарства без рецепта - это смешно!

ЧЕРЕЗ ГОД ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ УМЕРЕТЬ

С ней полностью согласен руководитель общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов, который стал бить тревогу много лет назад.

- Вы даже не представляете, в каком состоянии к нам в центр привозят этих детей. Возраст самый разный, есть и 15-летние, - говорит Станислав Горяинов. - Мы можем целое поколение, будущее потерять.

На лекарственные препараты подсажены тысячи подростков, а действие их разрушительно для организма человека - падает иммунитет, нарушается работа сердечно-сосудистой и легочной систем, идет внутреннее разложение. Вытащить человека, который подсел на ту же «синтетику», очень сложно. Уже через год после начала употребления он может умереть, если не раньше.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сбытчики оставляют шифры на фасадах и заборах зданий

Наркосбытчики активно используют современные технологии. На фасадах зданий и заборах они оставляют зашифрованные записи. Они похожи на граффити, потому незнающий пройдет мимо.

- Фактически каждый месяц мы проводим рейды, закрашивая подобные надписи, - рассказывает руководитель ростовской областной общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов. - Раньше над нами смеялись, а теперь понимают масштаб бедствия. Есть даже группа реагирования по звонкам от ростовчан, которые сообщают адреса появления подобных надписей (в них указаны данные каналов и сайтов, где можно купить наркотики, а затем узнать о месте тайника).

Волонтеры говорят, что на месте закрашенных надписей появляются новые. Причем в Интернете активно предлагают «заработок» - 500 рублей за подобную надпись. И желающие находятся, несмотря на весьма большие сроки, которые предусмотрены за сбыт запрещенных веществ.

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