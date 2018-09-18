2018-09-18T11:21:30+03:00
Общество

Азарт до гроба: В Ростове-на-Дону покерный клуб работал под прикрытием похоронного бюро

Во время обыска нашли пять тысяч игровых фишек на сумму более семи миллионов рублей [видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Спецназовцы нашли покерный стол и игроков в служебном помещении салона ритуальных услуг. Фото: стоп-кадр видео МВД РоссииСпецназовцы нашли покерный стол и игроков в служебном помещении салона ритуальных услуг. Фото: стоп-кадр видео МВД России
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Конспирация в виде десятков гробов не помогла. В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов накрыли покерный клуб, который работал прямо в центре города. Официально в подвальном помещении располагался салон по оказанию ритуальных услуг, то есть днем здесь реально продавали гробы и венки, а вечером приходили уже другие посетители. Обычный человек увидеть покерный стол не мог, он находился не в выставочном зале, а в одной из служебных комнат. Когда туда нагрянули сотрудники полиции, то застали игру в самом разгаре.

- Я вообще законов не знаю, я знаю, что здесь гробы продают, - утверждал один из посетителей, честно-честно глядя в камеру оперативников, когда у него спросили причину пребывания в офисном помещении. - Пришел спросить у девочек, себе хочу гроб купить.

Но сотрудники ему не поверили. В ходе обыска подвального помещения, где располагался клуб нашли около пяти тысяч игровых фишек на сумму более 7 миллионов рублей, 37 колод игральных карт и иные предметы и атрибуты игорного бизнеса. По сообщению МВД России, также изъяли блокноты, где записывали суммы выигрышей и проигрышей игроков.

В Ростове покерный клуб работал под вывеской ритуального салона.

Неоднозначное соседство похоронной атрибутики игроков не смущало. Фото: стоп-кадр видео МВД России

Неоднозначное соседство похоронной атрибутики игроков не смущало. Фото: стоп-кадр видео МВД России

- По версии следствия, 40-летний подозреваемый, находясь в Ростове-на-Дону, организовал и незаконно проводил азартные игры вне зоны с использованием покерного стола, - пояснила «КП-Ростов» Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО, добавив, что уголовное дело уже возбуждено.

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