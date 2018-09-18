Эстетическая стоматология в Ростове-на-Дону: виниры, отбеливание, исправление прикуса

СЕГОДНЯ 12:34 2018-09-18T12:34:55+03:00

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Прекрасная улыбка обезоруживает - факт проверенный! А в современном мире это не только залог здоровья, но и основа хороших взаимоотношений с людьми. Вот почему не так давно даже зародилось новое направление в стоматологии - эстетическое, и сейчас оно активно развивается в Ростове-на-Дону. Что же это такое и зачем нужно?

За последние годы подход к лечению зубов в корне изменился. Понятие «эстетической стоматологии» подразумевает, что доктор не просто вылечит ваши зубы, но и сделает их ровными и белоснежными так, чтобы можно было блеснуть идеальной улыбкой.

Зачастую пациентам требуется избавиться от множества дефектов, из-за которых они стесняются улыбаться на людях. Для этого в эстетической стоматологии используется масса современных методик. Самые популярные на сегодняшний день это: фарфоровые виниры (пластинки, которые ставятся на наружную сторону зуба), отбеливание зубов и исправление прикуса. В отдельных случаях требуется полная косметическая реставрация всех зубов.

Все эстетические процедуры применяются только к абсолютно здоровым деснам и зубам, поэтому первым шагом на пути к красивой улыбке станет именно лечение проблемных участков. Опытный доктор подберет наиболее подходящий способ устранить все недостатки. Обратившись в хорошую клинику, можно получить быстрое и качественное комплексное лечение любой сложности, восстановить белизну зубов и вернуть уверенность в себе. Но главное - больно не будет!

Фото: предоставлено клиникой "Доктор Келлер"

В Ростове-на-Дону на качественной эстетической стоматологии специализируется клиника «Доктор Келлер». Здесь имеется все необходимое для комфортного и безболезненного лечения: современное оборудование, опытный коллектив специалистов, эффективная анестезия. В клинике используются только современные пломбировочные материалы последних поколений, а врачи регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации. Процесс создания идеальной улыбки сложен и кропотлив, поэтому для каждого пациента составляется индивидуальный комплексный план лечения.

Сеть стоматологий «Доктор Келлер» представлена шестью филиалами в Ростове-на-Дону, Батайске, Сочи, Таганроге. Коллектив сети клиник состоит из 30 врачей, суммарный опыт которых насчитывает 117 лет. Специалисты прошли более 400 курсов повышения квалификации и неоднократно подтвердили свой высокий уровень, работая с самыми сложными пациентами.

Обратившись в любое отделение клиники «Доктор Келлер», можно получить весь спектр высокотехнологичных стоматологических услуг: терапевтическая стоматология, протезирование зубов, хирургия и имплантация, ортодонтия для взрослых, лечение зубов детям, детская хирургия, исправление прикуса у детей, отбеливание, лечение брекет-системами (керамические, лигатурные, сапфировые), лечение прозрачными капами Invisalign.

Фото: предоставлено клиникой "Доктор Келлер"

Подарить себе здоровую и красивую улыбку, значительно улучшив качество своей жизни, можно в любом возрасте. Нередко на прием в клинику приходят взрослые пациенты, которые мечтают выровнять кривые с детства зубы. И эти желания исполняются благодаря возможностям современной эстетической стоматологии и умелым рукам опытных врачей!

За пять лет плодотворной работы клиники «Доктор Келлер» лечение здесь прошли более 15 000 пациентов, 5 000 из них - дети, более 3 000 человек установили надежные имплантаты - эти цифры красноречивее любых слов говорят о высочайшем уровне эстетической стоматологии. На лечение с овеществленным результатом пациентам дается гарантия 5 лет при выполнении рекомендаций врача. Поэтому неслучайно клиника «Доктор Келлер» была названа лучшей стоматологией Дона по итогам 2017 года (по версии ИД «Коммерсантъ» и журнала StartSmile), а также два года подряд входит в Топ-100 лучших стоматологий России. Еще больше совершенных улыбок вокруг - вот та миссия, которую стоматологи-профессионалы несут в мир.

Приходите в гости:

г. Батайск, Северный массив, 8б

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 150

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 8

г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 7а/16а

Сайт: https://denta-keller.ru/clinics/

Тел.: 8-800-500-18-28.

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