Супер-кассир: в зоопарке Ростова-на-Дону теперь робот продает билеты

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-19T12:05:16+03:00

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В зоопарке Ростова-на-Дону к работе приступил робот. Красавчик WayBot принят на должность кассира, соответственно, его главная задача - продавать и распечатывать билеты. Хотя его возможности достаточно широкие, так как он много знает об истории и обитателях зоопарка. А еще он сделан из высокопрочных и водонепроницаемых материалов, что позволяет ему долгое время находиться на улице. Мониторы, на которые он будет выводить справочную информацию, защищены от вандалов.

– Мы давно планировали продажу онлайн-билетов и сейчас уже близки к этому. Продажа билетов через официальный сайт зоопарка поможет уменьшить очереди в кассы, а также позволит посетителям прикоснуться к современным технологиям, – говорит директор зоопарка Александр Жадобин. - Я думаю, робот WayBot станет любимчиком публики.

В зоопарке новый кассир. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону

Умный кассир спокойно может стать и гидом. Разработчики научили его не только распознавать и анализировать речь посетителей, придавать своему поведению эмоциональную окраску, но и безопасно маневрировать среди большого количества посетителей (тут пришла на помощь встроенная двухколесная база).

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