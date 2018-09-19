В Темп Авто «Осень с полным приводом» и розыгрыш 100 литров топлива!
Для участия необходима запись на тест-драйв и презентацию на сайте http://hyundai-tempauto.ru/autumn
Автосалон Hyundai Темп Авто приглашаем вас на «Осень с полным приводом», где вы сможете поучаствовать в презентации нового поколения Hyundai SANTA FE, пройти увлекательный тест-драйв на полноприводных автомобилях в городской среде и на легком бездорожье, а также выиграть 100 литров бензина или дизельного топлива!
Оценить инновационные и безопасные функции новых моделей бренда Hyundai и их преимущества, такие как система безопасного выхода, система распознавания присутствия задних пассажиров, система предупреждения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом и многое другое, можно 22 и 23 сентября, пройдя тест-драйв автомобилей Hyundai: новый SANTA FE, новый TUCSON, CRETA!
Среди прошедших тест-драйв и будут разыграны заветные 100 литров на презентации 23 сентября, с 14.00 до 16.00, в автосалоне Hyundai Темп Авто по адресу: г. Аксай, ул. Западная, 37в!
Фото предоставлено «Темп Авто»
Приходите всей семьей - будет интересно, вкусно, ярко!
Для участия необходима запись на тест-драйв и презентацию на сайте http://hyundai-tempauto.ru/autumn
Подробности по телефону +7(863) 268-88-88.
реклама