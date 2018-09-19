БОНУМ: история успеха одного предприятия

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-19T17:18:32+03:00

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Развитие отечественного производства - приоритетный курс современной российской экономики. Ростовская область входит в число тех регионов, которые обладают мощным промышленным потенциалом и активно развивают собственное производство, задавая тон всем остальным участникам рынка.

Один из примеров успешной деятельности производственного предприятия в Ростове-на-Дону - история компании «БОНУМ». На сегодняшний день завод ежемесячно производит более сорока единиц полуприцепов-цистерн: бензовозы, битумовозы и цементовозы.

Их невозможно не заметить на дороге - красивые, яркие, с узнаваемым дизайном. Увидев надпись «БОНУМ» на технике, ростовчане могут гордиться - она произведена на Дону!

Визитная карточка предприятия - сочетание идеальной покраски, выполненной в три этапа, и европейских комплектующих от ведущих производителей, лидеров своих отраслей. Окраска по запатентованной технологии гарантирует до 15 лет защиты от сквозной коррозии. В работе используются краски премиум марок, отличающиеся исключительной стойкостью. Аналогичные краски используются на заводах Audi, BMW, Volkswagen.

Колба битумовоза утеплена по разработанной для «БОНУМ» 3-ступенчатой системе термоизоляции, которая позволяет сохранить температуру груза максимально долго. За счет этой технологии техника «БОНУМ» успешно эксплуатируется в любое время года даже в самых холодных регионах.

С уверенностью можно сказать, что на пути к европейскому качеству ростовская компания не только достигла своей цели, но и превзошла ее. Конструкторский отдел предприятия постоянно работает над усовершенствованием всей линейки выпускаемой техники.

Высококвалифицированные специалисты компании «БОНУМ» занимаются исследовательской работой, плотно общаются с российскими и зарубежными коллегами с ведущих предприятий Италии, Дании, Германии. Кропотливый труд специалистов предприятия, многочисленные исследования, испытания и собственные авторские разработки приносят видимые результаты. Так, благодаря огромной проделанной работе производителю удалось оптимизировать нагрузку на ось и снизить массу полуприцепа без потери качества. Неслучайно для названия бренда выбрано слово «БОНУМ», которое переводится с латыни как «добро», «благо».

Увидеть технику BONUM своими глазами жители Ростова и области могут на площадке у дилера завода - Гипермаркета грузовой техники «Транзит-Дон» (1083 км. Федеральной трассы М4- "Дон" ). Фото: Предоставлено "БОНУМ". На правах рекламы

Плодотворный труд работников предприятия неоднократно был отмечен различными наградами. В 2017 году компания стала победителем конкурсов «100 лучших товаров России» и «100 лучших товаров Дона», завоевала звание «Лучший экспортер года» и получила сертификацию «Сделано на Дону». Кроме того, она входит в 100 лучших проектов под патронатом президента Торгово-промышленной палаты РФ. В августе 2018 года завод повторно был признан победителем конкурса «Лучшие товары Дона» и отобран комиссией конкурса «100 лучших товаров России».

Постоянные клиенты «БОНУМ» - ведущие нефтеперевозчики, строительные компании, профильные подрядчики. В августе 2018 года завод заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Национальной ассоциацией перевозчиков нефтепродуктов, что открыло новые перспективы развития.

Для комфорта клиентов было принято решение расширять сеть филиалов по России. На сегодняшний день открыты отделения компании в нескольких регионах: в Центральном федеральном округе (Москва), Татарстане (Казань), Сибирском федеральном округе (Новосибирск), Приволжском федеральном округе (Самара). В планах компании - увеличение мощностей и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

- Для нас приоритетное значение имеет качество, а не количество произведенной продукции, - говорит коммерческий директор завода Евгений Богданов. - Благодаря разработкам нашего инженерного состава выпускаемая техника способна работать в регионах с самым суровым климатом, например, в регионах Крайнего Севера. Средняя температура в таких местах зимой примерно 20-30 градусов ниже нуля. И, судя по отзывам клиентов, наша техника прекрасно справляется даже с такими с погодными условиями.

Если у вас есть вопросы о продукции, заводе или вы хотите приобрести технику - звоните в отдел продаж. Опытные менеджеры помогут подобрать подходящую модель полуприцепа и проконсультируют вас по всем вопросам. Для клиентов «БОНУМ» действует скидка до -15% по программе льготного лизинга. Более того, завод сотрудничает со всеми лизинговыми компаниями и имеет особые условия работы с ними. Купить технику «БОНУМ» можно напрямую у производителя.

Контакты для связи:

тел.: 8 800 550-01-61

e-mail: sales@bonum-trailer.ru

сайт: https://www.bonum-trailer.ru

Офис отдела продаж в Ростовской обл.:

Ростовская область, г. Батайск,

ул. 1-й Пятилетки, д. 69.