«О'КЕЙ» начинает открывать в регионе магазины нового формата

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-26T11:14:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Тем временем, группа компаний «О'КЕЙ» стала лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания - 2018» в номинации «Лучшая продуктовая сеть», а также в номинации «Выбор Потребителей» - в категории «Лучшая Цена».

Потребитель имеет право на самое лучшее!

Существенные экономические колебания, скачки валют и, как следствие, цен на продукты питания, делают получение премии в категории «Лучшая цена» особенно почетным. Предложить сегодня покупателям доступную цену на большинство продуктов питания, при этом не экономя на качестве и не уменьшая в разы ассортимент – это огромное достижение.

Сама премия «Права потребителей и качество обслуживания» вручается уже в течение многих лет. Ее лауреатами становятся на­ибо­лее ус­пешные про­ек­ты в об­ласти прав пот­ре­бите­лей и по­выше­ния ка­чес­тва об­слу­жива­ния. Это компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию у слуг, оправдывающие делами самое высокое доверие — доверие потребителей.

Большой, но… компактный?

Путь к успеху сети магазинов «О'КЕЙ» лежит в научном подходе к организации торгового пространства и к формированию ассортимента. Исследования покупательского поведения показали, что оптимальным для комфортного шопинга пространством является торговая площадь гипермаркета от 4 до 6 тысяч квадратных метров и около 25000 наименований товара. При этом большинству жителей ростовской области было бы удобно делать покупки в магазине, где есть большой сектор собственных торговых марок - «О'КЕЙ» и «То, что надо», серьезный отдел полуфабрикатов и кулинарии собственного производства, а также своя пекарня (включая кондитерский цех) и кафетерий.

Примером нового суперсовременного «компактного гипермаркета» может служить «О'КЕЙ», открывшийся в конце августа в новочеркасском торговом центре «Батон» - здесь покупатели могут испытать на себе и оценить по достоинству все новые торговые технологии и принципы организации ассортимента.

Автор фото: Юлия ГОНЧАРОВА.

Покупай донское!

Никто не будет спорить, что самые лучшие, свежие и доступные продукты – те, которые выросли в родном регионе. Мало того, что продвижение местных брендов в крупные торговые сети – это важнейший вопрос поддержки местных производителей. Но ведь и для конечного потребителя обилие локальных продуктов питания – огромный плюс. Во-первых, они всегда выгоднее по цене, чем продукция глобальных продовольственных концернов. Во-вторых, люди знаю, как, где и у кого растут эти овощи, пасутся эти коровы, свиньи и куры, которые в итоге попадают в продажу и на наши столы. Среди всех федеральных торговых сетей, работающих в ростовском регионе, именно сеть «О'КЕЙ» стала первой, которая прошла аудит системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Она была создана по инициативе губернатора Василия Голубева в 2013 году для формирования имиджа региона как территории стабильного производства, значительных экспортных способностей и высокого качества услуг и продовольствия. На сегодняшний день ее прошли 43 компании-производителя, а под маркировкой «Сделано на Дону» продается 1728 брендов. В том числе это и компании – поставщики магазина «О'КЕЙ»: ООО «Ростовский колбасный завод «Тавр», ООО «Два капитана», ТД «Арктика», ООО «Аксайская птицефабрика», ООО «Хлебозавод Юг Руси», ООО «Южная торговая компания», ООО «Вепоз — Торговый дом». Эти производители давно пользуются заслуженной любовью жителей донского региона, и получили грамоты как победители премии «Выбор покупателя».

Подарок ко дню рождения

В эти дни торговая сеть «О'КЕЙ» приглашает всех покупателей отметить свой день рождения и получить подарок-скидку! С 13 сентября по 21 октября в сети гипермаркетов «О'КЕЙ» проходит акция, приуроченная ко дню рождения компании. В течение этого времени нужно оформить «Карту покупателя» магазина «О'КЕЙ», если у вас ее еще не было, совершить вместе с ней покупку на определенную сумму, и получить вместе с чеком купон на скидку от 100 до 500 рублей. Использовать его можно уже на следующий день после получения. Полные правила акции можно найти на сайте торговой сети www.okmarket.ru или уточнить по многоканальному телефону 8 800 250-00-08.

Автор фото: Юлия ГОНЧАРОВА.

Также, сделав покупку на определенную сумму, можно принять участие в розыгрыше трех автомобилей и десяти поездок в Париж. Для этого необходимо заполнить на сайте okmarket.ru анкету участника, указав фамилию, имя, отчество, номер телефона, номер карты ОКЕЙ, магазин, и обязательно - уникальный ID-чека. Обратите внимание – розыгрыш будет проводится только среди держателей карты «О'КЕЙ».

Шопинг для всех

На сегодняшний день сеть компактных гипермаркетов «О'КЕЙ» можно назвать совершенно универсальной для самых разных покупателей. Подумайте сами: семьи с детьми и домашними животными могут купить здесь сразу всё – от паучей с кормом для любимого кота и подгузников для ребенка до ведерка шашлыков к выходным и мешка картошки про запас. Студенты и молодые семьи могут минимизировать траты на самое необходимое, собирая корзинку из товаров собственных торговых марок сети – «То, что надо» и «О'КЕЙ» - они продаются по самым выгодным ценам. Холостяки и очень занятые бизнес-леди вполне могут купить в местной кулинарии великолепный набор готовых блюд или полуфабрикатов – и на праздничный ужин, и на обычный обед. В качестве и вкусовых характеристиках можно не сомневаться - готовят блюда профессиональные повара, чей стаж работы составляет не менее трех лет, а автором рецептуры многих блюд является бренд-шеф торговой сети Виктор Попов – «главный повар» сочинской Олимпиады, составлявший меню и рецепты для спортсменов и иностранных делегаций. Да и сами фабрики-кухни магазинной «О'КЕЙ» оборудованы не хуже, чем лучшие российские рестораны.

Приходите в «О'КЕЙ», пробуйте, покупайте, открывайте новые возможности обыкновенного, но удобного и практичного шопинга.