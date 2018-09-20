Вышедший из психушки мужчина напал с ножом на двух ростовчанок, одна из них скончалась

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-20T16:40:08+03:00

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В Ростове-на-Дону задержан 32-летний изувер, который напал на двух женщин с ножом. Оба случая произошли вечером 19 сентября. Первая жертва преступника выжила, вторая скончалась.

- Примерно в 21 час подозреваемый, находясь в переулке Днепровском, действуя из хулиганский побуждений, нанес незнакомой 52-летней женщине, идущей ему навстречу, множественные ножевые ранения. На крики потерпевшей о помощи откликнулись прохожие. Опасаясь быть задержанным, подозреваемый скрылся с места преступления, - рассказали сотрудники Следственного комитета. - В этот же день, примерно в 22:46 подозреваемый, находясь недалеко от Ростовского моря, нанес еще одной женщине ножевые ранения в шею, от которых она скончалась на месте происшествия.

Сейчас решается вопрос о заключения мужчины под стражу. Правоохранители установили, что ранее он был судим за грабеж и проходил лечение психбольнице. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Ведется расследование.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ростове-на-Дону 23-летняя девушка, которая пропала во время пробежки, найдена мертвой

Вечером 30 августа Мария отправилась на вечернюю пробежку по улице Борко (была в белой майке, черных спортивных штанах и кроссовках), после чего перестала выходить на связь, хотя она взяла с собой сотовый телефон. Судя по всему, она погибла в этот же вечер. (подробности)