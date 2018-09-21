2018-09-21T10:27:46+03:00
Туризм

Турция из Ростова-на-Дону: летим хоть сейчас

Настало время, когда полет в Турцию стал делом довольно-таки обыденным. В эту страну можно съездить отдохнуть просто на выходные. Но за спиной такой простоты стоит работа огромной авиакомпании Turkish Airlines
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Фото: предоставлено Turkish AirlinesФото: предоставлено Turkish Airlines
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Напомним, что это национальный перевозчик Турции и одна из крупнейших авиакомпаний планеты. Сейчас в ее маршрутной сети 304 направления в 122 странах мира. И география полетов продолжает постоянно расширяться: в 2017 году открылись маршруты в Пхукет, Самару, Воронеж, Харьков и Конакри, а в 2018-ом - во Фритаун, Морони, Самарканд и Краснодар. Большая часть авиапарка компании — самолеты фирмы «Боинг», в том числе последних модификаций.

Фото: предоставлено Turkish Airlines

Фото: предоставлено Turkish Airlines

Итак, что делает Turkish Airlines такими удобными?

В первую очередь, это безопасность перелетов. Работа в данном направлении организована компанией на высшем уровне. Для этого создан специальный тренинговый центр, в котором проводтся занятия для всех сотрудников. Пилоты проходят постоянную проверку профессиональных навыков. Пассажиры «Турецких авиалиний» отмечают внимательное отношение к себе со стороны персонала и превосходный ненавязчивый сервис. Также стоит обратить внимание на уникальную норму багажа, которая уже включена в стоимость билета, – до 30 кг на одного человека в эконом-классе.

Фото: предоставлено Turkish Airlines

Фото: предоставлено Turkish Airlines

Особого внимания требует еда на рейсе – за нее отвечает специальная кейтеринговая компания. На всех самолетах пассажир может рассчитывать на вкусное горячее питание. Меню радует разительным отличием от обычного авиационного пайка. На выбор: мясо, рыба, курица или индейка с разнообразным гарниром. Для вегетарианцев и худеющих - отдельные блюда. А еще, по желанию, можно попробовать национальные что-нибудь из турецкой кухни. При этом еду подают в стеклянной, а не в одноразовой посуде. То же касается и столовых приборов. Мелочь, а приятно.

Фото: предоставлено Turkish Airlines

Фото: предоставлено Turkish Airlines

Кстати, огромный аэропорт Стамбула предлагает множество интересных опций. Например, если у вас длительная стыковка рейсов (6-8 часов), вам доступны бесплатные экскурсии по турецкой столице в рамках программы Tour Istanbul. Профессиональные гиды покажут и расскажут обо всех достопримечательностях древнего города, а затем доставят гостей обратно в аэропорт прямо ко времени их вылета. А посмотреть в Стамбуле есть что. Исторический центр очень красив: собор Святой Софии, крупнейшая в мире Голубая мечеть, красивейшие улочки Константинополя и Гранд-базар - огромный турецкий рынок-город, растянувшийся на несколько километров.

Фото: предоставлено Turkish Airlines

Фото: предоставлено Turkish Airlines

Все это и многое другое делает «Турецкие авиалинии» такими привлекательными для пассажиров.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Turkish Airlines была основана в 1933 году и имела на тот момент парк из 5 самолетов. Сейчас это 4-звездная авиакомпания с парком в 325 пассажирских и грузовых воздушных судов. На российском рынке она присутствует с 1991 года. Первые рейсы были выполнены из Москвы, а сейчас маршрутная сеть авиакомпании в России является самой большой среди иностранных авиаперевозчиков и включает в себя 10 городов. Помимо российской столицы полеты в Стамбул выполняются из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Сочи, Ростова-на-Дону, Самары, Воронежа и с мая 2018 года - Краснодара.

Фото: предоставлено Turkish Airlines

Фото: предоставлено Turkish Airlines

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