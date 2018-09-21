22 сентября приглашаем ростовчан на Пикник с "Комсомолкой"
Призы, подарки и позитивные эмоции ждут вас!
Пикники "Комсомолки" уже давно полюбились ростовчанам.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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22 сентября, в субботу, приглашаем ростовчан и гостей города в парк имени Максима Горького на Пикник с "Комсомолкой". Вас ждут подарки от "Комсомольской правды" и партнеров, занимательные конкурсы, викторины, розыгрыши и веселая шоу-программа. Приходите всей семьей и друзьями, чтобы отлично провести время!
Мероприятие пройдет у фонтана в парке Горького. Начинаем в 14:00.