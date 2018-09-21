«Словно машина времени перенесла в юность»: В Ростове-на-Дону сняли документальный фильм об Ирине Безруковой

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-21T16:10:58+03:00

На экраны он выйдет уже в ноябре

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На днях в Ростове-на-Дону побывала известная актриса Ирина Безрукова. На три дня она окунулась в далекое прошлое - свои детство и юность. На улицах донской столицы снимался документальный фильм о тех годах, которые любимая миллионами зрителей актриса провела здесь. Ирине Владимировне предстояло пройтись по знакомым местам и любимым улочкам, а также окунуться в воспоминания. Своими чувствами она уже поделилась на своей странице Instagram.

irina_bezrukova_official Я вернулась в свой город, знакомый до слёз.. (с) Сегодня я никак не могу заснуть)).. Чувства переполняют...

«ЧУВСТВА ПЕРЕПОЛНЯЮТ...»

- «Я вернулась в свой город, знакомый до слез...» - привела она в начале поста строчку из стихотворения Мандельштама. - Сегодня я никак не могу заснуть. Чувства переполняют... Ощущаю себя героиней фантастического фильма. Словно машина времени перенесла меня в мою юность... Никогда не могла и предположить, что спустя много лет вернусь на родину для съемок документального фильма.

Артистка пообещала, что фильм выйдет на ТВ позже. Известно, что это будет авторский проект «Малая земля» Сергея Майорова, где рассказывается о путешествии в прошлое.

В итоге под постом актрисы - тысячи лайков и сотни комментариев. Многие пишут и о том, что будут с нетерпением ждать выпуск с участием любимой актрисы. И осыпают ее комплиментами:

- Ирина, я восхищаюсь Вашей красотой! Доброта человека отражается на его лице. Вы - тому пример.

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«УЗНАЮТ НА УЛИЦАХ И ВЕДУТ СЕБЯ ОЧЕНЬ МИЛО»

Известно, что Ирина Безрукова прогулялась по центру города. Подробности о своей кинопрогулке она опубликовала в своем микроблоге. А еще ответила на несколько вопросов корреспондента «Комсомолки».

- Я приехала со съемочной группой для того, чтобы показать места своего детства, своей юности, свое становление и просто красивые места Ростова-на-Дону, - начала она разговор. - Для того, чтобы все могли увидеть мою малую родину.

- Ирина Владимировна, сколько лет Вы прожили в Ростове-на-Дону?

- Я прожила в Ростове 22 года. И регулярно бываю здесь. Я вижу, как хорошеет город, как он становится более ухоженным, как меняется.

irina_bezrukova_official Дорогие друзья! 2 сентября состоялосья мое выступление в рамках Фестиваля Московское кино

- Как Вас встречали горожане?

- Горожане всегда встречают прекрасно, узнают на улицах, подходят фотографироваться и ведут себя очень мило. Обычно все это очень весело.

- Остался ли у Вас кто-то здесь, с кем Вы общаетесь? Увиделись ли с кем-то из прошлого?

- Да, конечно, здесь живут мои подруги и друзья детства. С некоторыми из них я встретилась. А в Новочеркасске живет моя племянница с мужем и детьми, которая и в этот раз приезжала в Ростов на встречу со мной. У меня появились и новые друзья. Третий год я веду здесь фестиваль, у меня есть друзья, которые работают на этом проекте, и я каждый раз очень рада их видеть.

Ирине Владимировне предстояло пройтись по знакомым местам и любимым улочкам, а также окунуться в воспоминания.Фото: Личный архив героя публикации

«С КОЛЕСА ОБОЗРЕНИЯ ОТКРЫВАЕТСЯ КРАСИВЫЙ ВИД»

- Назовите, пожалуйста, три Ваших любимых места в Ростове-на-Дону.

- Первое - Театральная площадь и театр имени Максима Горького. Второе - левый берег Дона. И третье - это, пожалуй, колесо обозрения рядом с театром - оттуда открывается очень красивый вид.

- Если бы гиды включали в свою программу факты о вашей биографии, то по каким местам им нужно было бы ходить?

- Я думаю, это был бы Газетный переулок и бывший Дом учителя - ныне филиал Краеведческого музея. Там есть памятная доска, посвященная театральному педагогу Тамаре Ильиничне Ильинской, у которой я начинала постигать азы театрального искусства. Ну, и конечно, наш знаменитый академический театр в форме трактора. Насколько я знаю, в британском музее находится всего два оригинальных ярких объекта архитектуры из нашей страны: это наш ростовский театр и макет храма Василия Блаженного в Москве на Красной площади.

- Известно, когда на НТВ покажут программу с Вашим участием?

- Это проект «Малая земля» Сергея Майорова о том, как известный человек приезжает на свою малую родину. Первый сезон уже можно посмотреть в Интернете. Выпуск с моим участием, скорее всего, выйдет в ноябре этого года. Следите за моими соцсетями. Я обязательно всех извещу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ирина Безрукова сыграет жену донского священника

В Ростове-на-Дону на днях побывала известная актриса Ирина Безрукова. Поводом для этого стали съемки документального фильма о ее жизни в донской столице. Здесь она жила 22 года. В эксклюзивном интервью «Комсомолки» артистка рассказала, что проект «Малая земля» покажут на НТВ в ноябре этого года. А в 2019-м на большие экраны выйдет фильм, в котором она сыграет супругу донского священника.

- Съемки проходили весной этого года в станице Вешенской, - рассказала она rostov.kp.ru. - Я снималась в проекте, который называется «На круге». Это полнометражный художественный фильм о геноциде казачества, в котором заняты известные российские актеры. (подробности)