Прививка против гриппа: когда делать

СЕГОДНЯ 15:46 2018-09-21T15:47:42+03:00

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В Ростове-на-Дону началась массовая вакцинация от гриппа. В пятницу, 21 сентября мобильная прививочная станция развернула свою работу возле крупного торгового центра на бульваре Комарова. А 22 сентября она ждет всех желающих на площади Толстого, где проработает с 10:00 до 14:00. Бесплатно провакцинироваться можно при наличии паспорта и полиса ОМС. Медики используют вакцину отечественного производства, которая защищает от трех наиболее распространенных штаммов вируса.

Как показала практика ростовских врачей, ежегодная заблаговременная вакцинация приносит ощутимые результаты. В прошлом году в Ростове-на-Дону было привито более 40% жителей. Это позволило провести сезон без эпидемиологических вспышек. Поэтому в 2018 году прививочная кампания снова разворачивается среди ростовчан, причем так, чтобы им было удобно – будь то личное обращение в поликлинику, или вакцинация в общественных местах с помощью мобильных пунктов.

Если вы задумываетесь о профилактике гриппа, то сентябрь – наиболее подходящее для этого время. Учитывайте, что на выработку иммунитета после прививки уходит около месяца, и нужно успеть до сезона простуд. Выбор удачного времени для прививки – очень тонкий момент. Если поставить ее рано, то к моменту эпидемии иммунитет может ослабнуть и подвести. При поздней вакцинации шансы, что привитый человек заболеет, тоже возрастают. Поэтому, ростовчане, ловите момент!

Основной пик заболеваемости гриппом приходится на зимние месяцы. Вирус стремительно развивается в организме и может спровоцировать различные осложнения. Прививка от гриппа создавалась именно для их предотвращения. Получив иммунитет после вакцинации, человек не застрахован на 100% от гриппа. Но если он заболеет, течение болезни будет в более легкой форме без тяжелых последствий (инвалидность и смерть исключаются на 90%).

Как правило, детей прививают организованно в детском саду и школе. Взрослые могут провакцинироваться на работе либо обратиться в районную поликлинику. В октябре поставить прививку еще не поздно. Кстати, устойчивый иммунитет сохраняется полгода после вакцинации. Будьте здоровы!