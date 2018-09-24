2018-09-24T10:35:17+03:00
Общество

Соцсети: в Ростове-на-Дону на Чкаловском у ларька шаурмы произошла драка со стрельбой

Очевидцы сообщают об одном пострадавшем, который с тяжелым ранением доставлен в больницу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове объявлен план "Перехват"В Ростове объявлен план "Перехват"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ночь с 23 на 24 сентября на Днепровском произошла массовая драка. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, большая потасовка возникла возле ларька, где готовили шаурму.

- Достали из авто оружие (сайгу или автомат) и начали стрелять, - написал очевидец. - Шаурмиста с огнестрельным ранением в голову в критическом состоянии доставили в БСМП. Его друг получил пулю в живот. Место происшествия оцеплено, работает следственная группа. В городе введен план «Перехват».

По неофициальным данным, в конфликте участвовало от пяти до семи человек. А вот причина неизвестна, хотя подозреваемые уже есть.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам были задержаны трое участников инцидента, по внешним признакам они находились в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили «КП-Ростов» в ГУ МВД России по Ростовской области. - На данный момент они находятся в отделе полиции для проведения разбирательства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Днем в субботу, 22 сентября, на трассе «Дон» водители двух большегрузов устроили кровавую разборку со стрельбой. Как рассказали очевидцы, все случилось в Октябрьском сельском районе (около 30 километров от Ростова-на-Дону), когда одна фура подрезала другую. Обиженный водитель не поленился, выключил двигатель и направился выяснять отношения. Фуры остановились прямо на дороге, потому свидетелями стали водители проезжавших автомобилей (подробности)

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