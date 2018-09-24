В Таганроге из-за энтеровирусной инфекции закрыли школу

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-24T16:46:16+03:00

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В Таганроге закрыта школа № 25. Ученики и педагоги отправлены на непродолжительные каникулы, а в здании школы идет обработка помещений.

- Это необходимая мера безопасности в связи с дезинфекцией помещений вирулицидными препаратами, - пояснили в администрации Таганрога. - Причиной дезинфекции послужило выявление энтеровирусной инфекции у двоих учеников учебного учреждения.

Предполагается, что каникулы продлятся четыре дня. Уже в среду, 26 сентября, школа снова будет открыта, а ученики смогут вернуться на уроки.

Напомним, именно энтеровирусная инфекция пять лет назад стала причиной масштабной вспышки заболевания в Ростове-на-Дону. Тогда заразились 185 детей, у 55 был диагностирован менингит. Инфекция очень быстро распространилась по Ростовской области, вспышки, пусть и небольшие, были зафиксированы в Таганроге, Новочеркасске, Азове.

- Следует обратить внимание, что энтеровирусный менингит имеет серозный характер, то есть не сопровождается гнойным воспалением, - пояснили в министерстве здравоохранения. - Он протекает, как правило, доброкачественно, без осложнений. Для своевременной диагностики энтеровирусной инфекции нужно внимательно следить за состоянием здоровья ребенка. Помните, что заболевание развивается в два этапа. Сначала у ребенка повышается температура тела, появляются вялость, снижение аппетита, могут быть боли в горле и животе, мышечные боли. При Энтеро-71 (именно вспышка этой инфекции зафиксировали в Ростове) на ладонях, подошвах и ягодицах часто возникают узелковая сыпь и мелкие пузырьки. Пузырьковые высыпания встречаются и на слизистой ротовой полости. У части детей на второй-пятый день начинается второй этап заболевания: повторный подъем температуры, может развиться менингит.

Профилактика нехитрая: мыть руки (в народе недуг называют болезнью грязных рук), овощи и фрукты обдавать кипятком. Энтеровирус обладает коварным свойством долгое время жить в воде, а передаваться может как через рукопожатие, так и воздушно-капельным путем.