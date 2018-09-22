Гроза и град: в Ростове-на-Дону ожидают резкую смену погоды

СЕГОДНЯ 13:38 2018-09-22T13:45:19+03:00

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В ближайшие сутки в донской столице может резко изменится погода. На смену фактически летней жаре придут дожди. Согласно прогнозу, погода начнет меняться 23 сентября. Ожидают кратковременный, но сильный дождь, который будет сопровождать шквалистый ветер. Не исключены гроза и град. Дожди приведут к снижению температуры воздуха с нынешнего + 28 С до + 17+19 С.

- В начале следующей недели - 24 и 25 сентября - также ожидаются кратковременные дожди временами с градом и усилением ветра, - говорится в прогнозе синоптиков. - Ветер юго-западный и западный 7-12 метров в секунду, при порывах при грозе - 14-19.

Спасатели уже распространили официальное сообщение, в котором просят водителей быть благоразумными. Не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач, в низинах, а пешеходам рекомендуют воздержаться от разговоров на улице по телефону во время грозы.

ВНИМАНИЕ!

В экстренных случаях необходимо звонить на номер 112.

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