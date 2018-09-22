Под Ростовом археологи обнаружили винный погребок 14 века

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-22T14:18:26+03:00

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Азовские археологи предполагают, что наткнулись на средневековой винный погребок. На это указывают находки, которые они сделали на очередном раскопе в черте города. В частности, в яме обнаружили старинную посуду - три кувшина, чашу и большое количество осколков.

- Подобной формы кувшины можно увидеть и в настоящее время в средиземноморских ресторанах, - говорят в музее-заповеднике. - Они служат для подачи вина к столу.

Что касается находок, то археологи уверены, что все три кувшина изготовлены в средневековом Азаке (так раньше назывался Азов).

Винные кувшины из раскопок Азака.

- Интересно, что это скопление сосудов было найдено в выгребной яме, в непосредственной близости от большого купеческого дома, - поясняют ученые. - В этой же яме найдены и фрагменты стеклянных стаканов. В целом, со всего раскопа, археологи подняли сотни стеклянных стаканов. Возможно, что на этом раскопе исследовался винный погребок, где средневековый горожанин мог пропустить по стаканчику. Наверное, после одного из обильных возлияний эти кувшины и оказались в выгребной яме, проще говоря, – в туалете.

КСТАТИ

В Азове нашли самый крупный шар алхимика в Европе

Пару лет назад во время раскопок в центре города, на месте будущей новостройки, местные археологи наткнулись на средневековую помойную яму, где нашли настоящий клад - алхимический шар-реактор. Измерили диаметр и ахнули - 16 сантиметров! В литературе встречаются упоминания о шарах диаметром 13 или 15 сантиметров. Получается, что азовский - самый крупный из найденных как минимум на территории Золотой Орды (подробности)

НАША СПРАВКА

Центральная часть современного Азова находится на территории некогда процветавшего золотоордынского торгового города Азака (Тана), в котором проживало порядка 20 тысяч человек. Через него проходил великий торговый путь между Европой и Китаем. Сохранились записи одного арабского путешественника, который посетил Азак в 1333 году. Он отмечал, что город отличался красивой архитектурой, здесь было несколько католических церквей, одна православная, мусульманские мечети, сам Азак окружали сады.

Войска Тамерлана разгромили поселение. Позже итальянцы восстановили Тану, возвели здесь мощный замок с крепкими стенами, башнями, бойницами, рвами, подъемными мостами. Но и он не устоял.

Сегодня в Азове проживает чуть больше 80 тысяч человек. это компактный, уютный, очень зеленый город, с промышленной зоной, вынесенной за черту жилых кварталов. В старой части города сохранились фортификационные сооружения Азовской крепости XVIII века – крепостные валы, ров, Алексеевские ворота. Азов – один из исторических городов с охраняемым культурным слоем.

(Подготовленно по источникам Википедии)