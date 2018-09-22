2018-09-22T18:02:12+03:00
Общество

«Тикай оттуда»! В Ростове-на-Дону в номер резидента Comedy Club Гарика Харламова поселили загадочного Игоря

Российский шоумен удивлен, но объявил розыск парня
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростов Гарик приехал с юбилейным туром «15 лет Comedy Club». Фото: Instagram, garikkharlamov.В Ростов Гарик приехал с юбилейным туром «15 лет Comedy Club». Фото: Instagram, garikkharlamov.
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Резидент Comedy Club Гарик Харламов сообщил о своем прибытии в Ростов-на-Дону неоднозначным постельным снимком. Да-да, он сфотографировал свою кровать, но не пустую, на ней красовалось надпись, которая и привлекла внимание шоумена.

- Сегодня концерт в Ростове-на-Дону, - написал он в Instagram. - В моем номере рады видеть какого-то Игоря. Теперь ищу в номере Игоря и тех кто ему рад!

Поклонники оценили шутку юмориста (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены): «Он же Гарик, он же Игорь, он же Андрей», «Осторожнее! Думаю спать целесообразно в одежде!!!», «Добро пожаловать в наш гостеприимный и теплый город», «Игорь под кроватью, главное смотри чтобы он не воспользовался ночью тобой», «Гарик , ищите,! А вдруг?», «Это Ростов, детка!» Мы сами решаем как зовут тех, кто к нам приезжает!», «Пусть Ревва крикнет: Ииигхорьь», «Игорь Юрьевич Харламов, тебя рассекретили ) бойся того, кто вырезал эти сердечки», «Тикай оттуда видиш маньяк лепистки».

garikkharlamovgarikkharlamov
Сегодня концерт в Ростове-на-Дону. В моем номере рады видеть какого-то Игоря. Теперь ищу в номере Игоря и тех кто ему рад!
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Напомним, в прошлый свой приезд в Ростов любимец публики хвастался крутым мужским букетом, который ему подарили. Вместо цветов в них красовались бутылки с алкоголем, сушеная рыба и прочие вкусности.

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- Там съемка была слишком так… по-гинекологически, - пояснила она, сорвав дружный смех зала и ведущих. (подробнее)

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