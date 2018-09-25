Южные вузы объединят знания

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-25T09:52:19+03:00

Ректоры ведущих вузов ЮФО договорились создать совместную цифровую платформу для хранения информации и ее совместного использования. Благодаря этому научные данные станут доступнее студентам, преподавателям и исследователям

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Роль информационных цифровых платформ в образовательном и научном процессе с каждым годом становится все более важной. Перспективы их развития в вузах юга России стали темой очередного совещания совета ректоров, которое состоялось в Краснодаре в день празднования 100-летнего юбилея Кубанского государственного технологического университета. Руководители университетов ЮФО обсудили новые технологии в образовании, принципы развития цифровых платформ и перспективы создания инжиринговых центров. Результатом совещания стала договоренность о создании межуниверситетской цифровой платформы, разработать которую предложила коллегам исполняющий обязанности ректора Южного федерального университета Инна Шевченко.

Образование по-новому

Вузы юга России активно расширяют использование современных технологий в образовательном процессе. ЮФУ, в частности, накопил большой опыт в создании цифровых репозиториев - хранилищ информации. Благодаря этому всем ученым университета доступны актуальные публикации научных журналов, и у исследователей ЮФУ есть возможность следить за работой коллег со всего мира. На совете ректоров руководитель университета Инна Шевченко предложила использовать этот опыт для объединения баз научных знаний вузов юга России.

- Мы сейчас расширяем сотрудничество с коллегами из вузов нашего региона и реализуем вместе с ними ряд проектов на базе современной исследовательской инфраструктуры, - сообщила Инна Шевченко. - По итогам заседания могу сказать, что коллеги поддержали инициативу ЮФУ по созданию репозиториев для совместного использования. Иными словами, это объединение баз знаний университетов в единую систему.

Когда межуниверситетский репозиторий начнет действовать, у всех зарегистрированных в нем пользователей появится доступ к научным коллекциям всех университетов юга России, библиотекам больших данных, результатам экономических и социологических исследований, большой объем которых выполняет ЮФУ. В репозитории также будет храниться различная статистическая информация, например, о народах, населяющих юг России. Эти данные тоже будут основой для новых исследований.

Информационные платформы ЮФУ

Сейчас в Южном федеральном университете функционирует одна из развитых систем информационной инфраструктуры поддержки образовательных и научных проектов.

- В информационную систему ЮФУ встроены данные 28 вузов и научно- исследовательских институтов юга России. Это необходимо для получения самой актуальной научной и научно-технической информации. При этом у нас есть целый ряд технологических решений по сокращению сроков обработки информации, в том числе и больших объемов данных. В вузе действует собственная система Discovery, которая позволяет пользователям-студентам в режиме одного доступа получить всю информацию по выбранной теме, которая на сегодняшний день существует в системе, - подчернкула Инна Шевченко.

СПРАВКА КП

Система Discovery создана для унификации и стандартизации использования информации в библиотечной сети и информационной системе.

Интерес со стороны южных университетов

Роль Южного федерального университета в создании цифровых платформ отметил проректор по инновационнной деятельности Южно-Российского государственного политехнического университета в Новочеркасске Олег Кравченко. По его словам, консорциум вузов, который был создан совместно с ЮФУ, имеет большое значение.

- Здесь важно было организовать доступ к информационной активности, которая существует на различных площадках. Такая открытость информации позволяет оценивать деятельность наших ученых на порталах, особенно по фундаментальным направлениям. Полезно получить знания из первоисточников и отслеживать исследования по заданной теме не только в России, но и за рубежом, - поделился Олег Кравченко.

Digital-science - развитие технологии научных исследований.

Для современной науки оперативный доступ к информации и возможность делиться результатами исследований - очень насущный вопрос. В химии, например, если опытным путем исследователь получил вещество, то его сперва необходимо зарегистрировать на определенных платформах, сделать ссылки на публикации, подтверждающие, что вещество действительно существует и получено в результате описанного эксперимента.

- Digital-science - завтрашний день таких платформ. Их суть в том, чтобы не проводить работу, которая была сделана ученым из другого региона, а построить исследование в новом направлении и получить другие знания, - рассказал Олег Кравченко.

Таким образом, данные, которые есть на такой платформе, будут доступны широкому кругу ученых из нашей страны. Инна Шевченко рассказала, что ученые ЮФУ изучают возможность разработать систему, устанавливающую взаимосвязи между научными публикациями с использованием технологии блокчейн-разработчики.

Цифровой кампус КубГТУ

Кубанский технологический университет развивает на базе вуза ряд образовательных программ, направленных на развитие информационных платформ.

- Это очень актуальная и важная тема, в университете реализуется программа цифровой кампус, где с помощью информационных технологий в единый цикл завязаны все вопросы деятельности университета. В него входит обучение: от расписания до научной деятельности, управленческие, финансовые вопросы вплоть до расселения в общежития. В КубГТУ разработаны 49 различных подсистем, которые на сегодня успешно тиражируются и распространяются не только в нашем вузе, но и в других, - рассказывает президент КубГТУ, председатель совета ректоров Юга России Владимир Лобанов.

Совет ректоров ЮФО. Президент КубГТУ, председатель совета ректоров Юга России Владимир Лобанов. Фото: КубГТУ

В ЮФУ тоже действует полноценный цифровой кампус, используя который, студенты и преподаватели вуза получают возможность быстрее решать возникающие вопросы и обмениваться информацией.

ИНТЕРЕСНО

Создание репозиториев информационных ресурсов, включая базы данных, научные коллекции, печатные издания позволит вузам более эффективно распоряжаться своими нематериальными активами. Их доля в собственности, которой владеют университеты, непрерывно растет. Инна Шевченко отмечает, что несколько лет назад ЮФУ изменил подход к оценке нематериальных активов. Если раньше их оценивали на основе количества публикаций и зарегистрированных патентов, то теперь определяющим фактором является эффективность использования данных, в том числе экономическая.

СКАЗАНО!

«Мы с уважением относимся к образовательным традициям, которые создали и хранят ведущие вузы на юге России, в том числе КубГТУ, который отпраздновал столетний юбилей. ЮФУ, который входит в число крупнейших университетов страны, большое внимание уделяет развитию межуниверситетского сотрудничества. Я уверена, что наша мощная инфраструктура, в том числе информационная, и уникальный набор знаний и компетенций сыграют огромную роль в решении глобальных задач, стоящих перед российской наукой и реализацией новых масштабных проектов.»

Врио ректора Южного федерального университета Инна Шевченко.