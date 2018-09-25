Как похудеть: принимаем витамин Д

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-25T10:58:54+03:00

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Идеальная поликлиника - это та, которая находится рядом с домом, где организована удобная запись, а прием ведут высококвалифицированные и внимательные специалисты. И хорошо бы, если доктор там старается по возможности смотреть на проблему несколько шире, следит за современными исследованиями и применяет новые знания в своей практике.

Фото: сеть поликлиник АВЕНЮ

Хороший тому пример - сеть поликлиник АВЕНЮ, где уже не первый год внедряется мониторинг пациентов на предмет содержания в организме уровня витамина Д. Многие слышали, что при его недостатке у детей развивается опасное заболевание - рахит. Однако круг проблем, которые потенциально возможны в случае дефицита этого вещества, гораздо шире.

Фото: сеть поликлиник АВЕНЮ

- Витамин Д - это по сути гормон, называть его витамином не совсем правильно, - подчеркивает ведущий врач-эндокринолог поликлиник АВЕНЮ Горбанёва Юлия Викторовна. - Рецепторы к этому гормону, помимо кишечника и костей, обнаружены в половых органах, почках, поджелудочной железе, клетках иммунной и нервной систем. Витамин Д улучшает репродуктивную функцию, поэтому восполнение его дефицита очень актуально при планировании беременности и особенно при бесплодии. Кроме того, он профилактирует развитие опухолей, необходим для укрепления мышечной массы, а также является жиросжигателем. В условиях дефицита витамина Д очень сложно похудеть, даже при устранении гиподинамии и неправильного питания.

Фото: сеть поликлиник АВЕНЮ

Как известно, получить витамин Д можно, принимая солнечные ванны. И, казалось бы, летом нам точно не грозит его нехватка - разве что с приходом пасмурной осени и зимы. Но не тут-то было!

- Проблема актуальна круглогодично! - подчеркивает Юлия Викторовна. - Несмотря на то, что мы живем на юге, мы все равно находимся не в той широте, которая достаточна для нормального синтеза этого витамина. А кроме того, подавляющее большинство жителей мегаполиса проводит свое время в помещении под кондиционерами, и солнечные лучи на нас попадают крайне редко - по городу мы перемещаемся на машинах или короткими перебежками.

Вдобавок к этому нужно учитывать, что все животные, которых мы употребляем в пищу, выращиваются промышленным способом, то есть в помещениях. Поэтому тот витамин Д, который мы должны получать с пищей, в наш организм не поступает. В итоге наблюдается тотальный дефицит витамина Д!

- Я за свою практику видела только пару человек, у которых содержание естественного витамина Д в организме находится на нижней границе нормы, - рассказывает Юлия Викторовна, - у всех остальных пациентов, которых я наблюдала, отмечался недостаток витамина Д, причем в большинстве случаев человек об этом не подозревает. Он может годами страдать от различных патологий и даже не догадываться, что проблема кроется именно в недостатке этого важного гормона.

Исследования еще продолжаются, но прогрессивные врачи уже назначают препараты витамина Д, а пациенты задумываются о его восполнении, тем более это не так уж сложно и дорого. Результаты такой терапии видимы и ощутимы. Классический случай, когда в поликлинику АВЕНЮ обратилась пациентка с целым комплексом проблем: длительная мышечная слабость, апатия, депрессия. До этого женщина была обследована во многих именитых медучреждениях города, были назначены антидепрессанты, но улучшения не наблюдалось. Причина выявилась, только когда ей было назначено исследование крови на уровень витамина Д. Выяснилось, что он в десять раз ниже нормы! Когда пациентке назначили препараты для восполнения, она отметила выраженное улучшение состояния.

- Хотелось бы отметить, что витамин Д нужен не только взрослым, но и детям, - говорит Юлия Викторовна Горбанёва. - Недостаток витамина Д в детском организме лучше профилактировать с самого раннего возраста. Педиатры назначают препараты детям до года, однако терапия на этом, как правило, заканчивается. И очень напрасно! Витамин Д обладает мощным иммуностимулирующим действием. К трем годам, когда ребенок идет в детский сад и ему нужна защита, в организме уже формируется дефицит витамина Д.

Поэтому после года его нужно не отменять, а проконсультироваться у врача по поводу дозировки и продолжать прием для профилактики возможных проблем со здоровьем. При этом обязательно контролировать уровень содержания, то есть хотя бы раз в три-шесть месяцев сдавать специальный анализ.

В лаборатории сети поликлиник АВЕНЮ можно сдать анализ крови с целью определения уровня содержания витамина Д в организме пациента. Врачи клиники - терапевт, кардиолог, уролог, гинеколог, эндокринолог - порекомендуют сделать это исследование в комплексе с другими необходимыми.

Особо стоит отметить, что лаборатория АВЕНЮ - гордость сети клиник. Она оснащена современным оборудованием для проведения большого спектра исследований. Недавно в ее арсенале появился полностью автоматический аппарат последнего поколения «Access 2» (США), с помощью которого проводятся ИФА-анализы (определение уровня гормонов, онкомаркеров, выявление антител), а также определение уровня содержания витамина Д.

Данный прибор позволяет максимально исключить влияние человеческого фактора, сократить время и повысить качество процесса. Лаборант загружает пробирки, после чего все делает электроника. Поэтому пациенты получают результаты в максимально короткий срок с предельно возможной достоверностью. Исследования на уровень содержания витамина Д востребованы и проводятся ежедневно.

Имея на руках результаты анализа, пациент клиники АВЕНЮ обращается за повторной консультацией к своему лечащему врачу, который умеет назначать витамин Д. Безопасной считается доза до 4 000 единиц, остальные дозировки лучше назначать под наблюдением доктора, так как потребность каждого организма индивидуальна. Врач определит индивидуальную дозировку - сначала лечебную, потом поддерживающую. Как правило, стандартные витаминно-минеральные комплексы содержат этот витамин, но в очень маленьких дозировках. Поэтому рекомендуется принимать специальные препараты из аптеки.

Чтобы проверить у себя в организме содержание витамина Д, можно обратиться в любой из филиалов АВЕНЮ - в данный момент в Ростове-на-Дону под этим брендом работают 9 клиник, в том числе в спальных районах города. Качественной медицинской помощью охвачены Батайск, Чкаловский, Александровка, Стройгородок, Западный, Нахичевань, Текучева, Комарова, Левенцовка. Команда специалистов включает более 100 опытных врачей, 16 из них - кандидаты медицинских наук. Для диагностики используется современное оборудование (УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАД, кольпоскопия и другое), а также проводятся качественные лабораторные исследования.

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