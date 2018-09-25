2018-09-25T12:09:59+03:00
Общество

Телескопические инструменты, видеокамеры и мониторы на службе хирургов - акушеров-гинекологов

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Фото: предоставлено Геном ДонФото: предоставлено Геном Дон
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Сложно представить, что 60 с лишним лет назад операция по удалению кисты яичника длилась 96 часов подряд! В 1951 году такую операцию провели врачи Чикагского госпиталя, когда удаляли пациентке гигантскую кисту. Если учесть, что до операции вес женщины был 277 кг, а после нее - 138, вес удаленной опухоли составил 139 кг.

Благодаря современным медицинским технологиям сложные гинекологические операции сегодня делаются гораздо быстрее, а пациентки возвращаются к активной жизни уже через два-три дня после оперативного вмешательства. Да и диагностическое оборудование XXI века позволяют увидеть патологии на самых ранних стадиях.

По словам специалистов клиники репродукции «Геном-Дон», которая входит в федеральную сеть медицинских центров репродуктивных технологий и ЭКО, на сегодняшний день диагностика женских заболеваний проводится при помощи кольпоскопии, гистероскопии, диагностической лапароскопии, оценки проходимости маточных труб, УЗИ малого таза.

«Геном-Дон» оснащен медицинской аппаратурой экспертного класса. Что это означает? Это оборудование очень высокого разрешения, с множеством дополнительных функций, что позволяет обеспечивать более точные результаты диагностики.

Часто женщины обращаются к врачам с проблемами в области женского здоровья, требующими оперативного вмешательства. Возможности «Геном-Дон» позволяют выполнять большинство видов плановых открытых и лапароскопических вмешательств у пациенток с различными гинекологическими заболеваниями. И целью любой операции является желание в первую очередь сохранить репродуктивное здоровье и детородную функцию женщины.

Фото: предоставлено Геном Дон

Фото: предоставлено Геном Дон

Клиника располагает современной операционной и комфортным стационаром, где пациентки находятся после оперативного вмешательства под наблюдением медицинского персонала от нескольких часов до нескольких суток. Все операции проводятся согласно общепризнанным мировым стандартам лечения. Правильный уход и проведение терапии по показаниям позволяют снизить риски осложнений и обеспечивают восстановление в оптимальные сроки.

Но никакое современное оборудование не заменит квалификации и опыта врача!

В «Геном-Дон» работают врачи высшей и первой категорий, кандидаты медицинских наук с опытом работы более 10 лет. Специалисты клиники обмениваются опытом с лидерами в области лечения бесплодия, участвуют в семинарах, симпозиумах, научно-практических форумах.

В июне этого года в Москве проходил XXI медицинский конгресс «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний». Его посетила главный врач «Геном-Дон» Дашевская Наталья Сергеевна. Там же она прошла курс лапароскопии под руководством президента Европейского общества гинекологической эндоскопии доктора медицины Арно Ватьез (Франция).

И, конечно, в гинекологии очень важно доверие между пациенткой и врачом. Каждая женщина должна быть уверена, что ей не назначат ничего лишнего, но и не упустят важного. Именно поэтому все больше жительниц Юга России выбирают клинику репродукции «Геном-Дон»!

Фото: предоставлено Геном Дон. На правах рекламы

Фото: предоставлено Геном Дон. На правах рекламы

Клиника репродукции «Геном Дон»

https://rostov-na-donu.genom-eko.ru/

Ростов-на-Дону,

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