Депутаты ЗС РО поддержали инициативу по сохранению налоговых льгот без привязки к возрасту выхода на пенсию

СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-26T10:33:23+03:00

Донские парламентарии одобрили поправки в законодательство, гарантирующие льготы на имущественные налоги для женщин при достижении 55 лет и мужчин в возрасте 60 лет

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Тема изменения пенсионной системы России продолжает оставаться одной из основных тем повестки дня для законодателей донского региона: не успел новый состав ЗС РО провести первое — плановое — заседание, на котором, как и всегда после выборов, рассматривались в основном оргвопросы, как депутатам пришлось собираться вновь — уже во внеочередном порядке.

- Это вызвано необходимостью рассмотреть проект федерального закона по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ — в части сохранения прежнего порядка предоставления федеральных льгот по имущественным налогам гражданам пенсионного и предпенсионного возраста, - пояснил спикер Законодательного собрания Александр Ищенко.

Вопрос, между тем, крайне важный — он так или иначе касается (и коснется точно в будущем) многих тысяч жителей региона — сотен тысяч людей.

Для начала — о чем идет речь.

Так вот, формулировка законопроекта позволяет предоставить налоговые льготы физическим лицам, которые соответствуют «условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством, действовавшим на 31 декабря 2018 года». Другими словами, изменения в пенсионном законодательстве, отдаляющие возраст выхода на пенсию, не отразятся в дальнейшем на порядке освобождения пенсионеров от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Чтобы было понятно, почему это все так важно: сегодня в Ростовской области насчитывается 456,4 тысячи пенсионеров по возрасту, которым предоставлена льгота по земельному налогу, и еще 621,1 тысячи тех, кто имеет право на льготу по налогу на имущество физических лиц.

Много или мало? Наверное, ответ очевиден. И не стоит забывать о том, что каждый месяц численность и тех, и других постепенно растет — соответственно, с отправлением людей на пенсию.

И уж коль скоро будет изменен возраст выхода на заслуженный отдых, отодвигаясь, кстати, постепенно — с шагом в полгода, на чем настаивали в своих инициативах в адрес Госдумы РФ депутаты ЗС РО и что, к слову, озвучил Президент России Владимир Путин, - справедливость должна быть соблюдена.

Итак, о чем конкретно идет речь?

Прежде всего, о том, что льготы будут по-прежнему предоставляться женщинам по достижении 55 лет, мужчинам по достижении 60 лет, а тем, кто имеет право на досрочный выход на пенсию, либо на получение иного вида пенсии – по назначению пенсионного обеспечения.

Если говорить предметно, то фактически это льгота по уменьшению налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости одного земельного участка площадью 600 кв. метров, находящегося в собственности постоянно в бессрочном пользовании.

Кроме того, пенсионерам предоставляется полное освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц «в отношении неиспользуемого в предпринимательской деятельности объекта налогообложения каждого вида, а именно в отношении: квартиры либо комнаты, жилого дома, гаража или машиноместа» (так значится официально). И налоговая льгота по таким объектам налогообложения предоставляется вне зависимости от их площади.

Плюс льгота по налогу на имущество для физлиц предоставляется в отношении строения или сооружения площадью до 50 кв. метров, расположенного на территории участка в личном подсобном хозяйстве (или дачном хозяйстве, или огородничестве, или садоводстве, или индивидуальном тепличном строительстве).

- Мы поддерживаем предложение о том, чтобы эти льготы предоставлялись вне зависимости от того, получает человек пенсию или не получает, - подчеркнул Александр Ищенко. - А предоставлялись при достижении вот этого указанного возраста. Считаем, что это не последние поправки в федеральное законодательство – необходимо расширять перечень льготных категорий граждан в связи с достижением определенного возраста. Работа над этим будет продолжена.

Стоит отметить, между тем, что оппозиция, представленная в новом составе донского ЗС, этот закон не поддержала: он был принят парламентским большинством — то есть единороссами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С нового года совместно проживающие пенсионеры и инвалиды получат льготы по взносам на капремонт

На этом же внеочередном заседании донские депутаты привели региональное законодательство в соответствие федеральному закону, инициаторами которого были сами донские парламентарии: утвержденные поправки касаются нормы, позволяющей неработающим пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, получать 50-процентную компенсацию взносов за капитальный ремонт, а по достижении 80 лет – 100-процентную.

Напомним, что соответствующий областной закон «О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан» реализуется в регионе с 2016 года, он касается почти 24 тысяч собственников жилых помещений, достигших возраста в 70 и 80 лет. Вместе с тем, донские парламентарии обратили внимание коллег из Госдумы на явную социальную несправедливость: проживающие вместе с инвалидами пенсионеры лишались права на льготы по уплате взносов на капитальный ремонт, после чего инициативу по изменению Жилищного Кодекса РФ рассмотрели на Охотном Ряду и утвердили это законодательно.

- Мы, наконец, завершили длинную эпопею предоставления льготы по оплате капремонта для совместно проживающих инвалидов и других категорий льготников, которые ранее не были учтены в федеральном законодательстве, - отметил председатель ЗС РО. - Мы этот вопрос за полтора года довели до логического завершения. Но жизнь так устроена, что она преподносит нам новые задачи, новые цели, и в связи с изменением параметров пенсионной системы нам снова придется обращаться к коллегам в Государственной думе для того, чтобы уже эти льготы по капитальному ремонту приспосабливать под новые правовые условия.