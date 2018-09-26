СЕГОДНЯ 11:29 2018-09-26T11:31:53+03:00

В Ростовской области ожидаются заморозки до - 2 С Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Жителям Ростовской области надо срочно вытаскивать из шкафов теплые вещи. Спасатели донского района распространили официальное штормовое предупреждение из-за заморозков. Резкое похолодание ожидается на этой неделе.

- По данным Ростовского гидрометцентра, во второй половине ночи и утром 27 и 28 сентября местами по Ростовскойобласти в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…-2 С, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ростовской области.

Соответственно, водителей просят не маневрировать, не превышать скорость, не забывая, что при похолодании летняя резина начинает вести себя по-другому - ухудшаются спецпные свойства.

ВНИМАНИЕ!

Телефон доверия Управления МЧС России по Ростовской области: 8(863) 210-97-97